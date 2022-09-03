Правда ли, что в Гостомеле украинцы снимали постановочное видео о „зверствах российских войск“?
В середине августа 2022 года по Сети разошлось видео о том, как в Украине якобы снимали постановку о „зверствах российских войск по отношению к мирному населению“. Рассказал об этом и Владимир Соловьёв. Мы проверили достоверность таких заявлений.
Интересующий нас видеоролик длится всего 15 секунд. В начале записи слышно, как мужчина за кадром на русском языке произносит команду „Начали!“, после чего группа людей в повседневной одежде начинает бежать и кричать. В конце видео звучит команда „Стоп!“. Ещё на кадрах присутствуют люди с профессиональным съёмочным оборудованием. Всё это происходит на фоне горящих и покорёженных автомобилей, а также разрушенного пятиэтажного здания. Кроме того, в нижней части ролика имеется наложенная надпись на украинском языке: „Какое время, такое кино и снимаем! Гостомель, 2022, бесконечный февраль“.
На основе приведённых кадров некоторые интернет-пользователи сделали вывод: это доказательство того, что Украина инсценирует военные преступления российской армии против гражданских. Например, 12 августа телеведущий Владимир Соловьёв репостнул в свой Telegram-канал пост с этим видео и следующей подписью: „В Гостомеле „режиссёры“ киевского режима снимают постановочный видеосюжет о якобы зверствах российских войск по отношению к мирному населению“. А телеведущий Сергей Карнаухов поделился постом своего коллеги и добавил: „Важные кадры для будущего трибунала. Проблема этих съёмок в том, что для массовки они расстреливают мирных и свозят на „съёмочную площадку“. Для правдоподобности на камеры казнят наших военных. Это всё реальность современной Украины“.
Прокомментировали ролик и в официальном Twitter-аккаунте российского посольства в Великобритании: „Так создаётся поддержанная западными СМИ киевская пропаганда. Просто посмотрите это видео. #StopNaziUkraine (“Остановить нацистскую Украину“. — Прим. ред.)“. Похожий пост был (уже удалён) и в твиттере посольства РФ в Испании: „Если зверств российских военных не существует, то их надо выдумать. Постановочные кадры с мирными жителями, спасающимися от российской „агрессии“ в Гостомеле“. Такие посты разошлись по различным Telegram-каналам (тут, тут и тут), пабликам во „ВКонтакте“ (тут, тут и тут) и личным страницам в Facebook (тут, тут, тут и тут).
Видео действительно снимали в Гостомеле — посёлке городского типа в Бучанском районе Киевской области, — что можно понять по зданию с огромной дырой на заднем фоне. Например, фото этой пятиэтажки с указанием Гостомеля имеется в фотобазе агентства The Associated Press (AP) и в Twitter-аккаунте фотографа European Pressphoto Agency Романа Пилипея, а ещё этот дом показали в репортаже о Гостомеле телеканала „1+1».
Также важно отметить, что на вирусный ролик наложена надпись @yarikfors, которую не стали никак замазывать, — это подпись автора видео из TikTok. Оригинальная запись выложена там 8 августа, на момент написания этого текста у неё 1,2 млн просмотров и более 2500 комментариев. Согласно аккаунту в TikTok, автора зовут Ярослав Зарудный. Нам удалось найти несколько страниц этого человека в различных соцсетях и на сайтах (где-то его фамилия указана как Форсик-Зарудный, что соответствует никнейму в TikTok). Из описаний следует, что он имеет отношение к кинопроизводству: например, анкета Зарудного размещена на ресурсе по поиску предложений работы для актёров, моделей и певцов Acmodasi, на его страничке во „ВКонтакте» множество постов о кастингах и съёмках различных проектов, а в его фейсбуке указано, что Ярослав работает в телестудии Artforms Production.
Кроме того, ещё 9 августа, до вирусного распространения его ролика, в комментариях под своим роликом в TikTok Ярослав написал, что это съёмки реконструкции событий в Буче, Ирпене и Гостомеле для документального фильма с художественными элементами.
Агентство AP связалось с Форсиком-Зарудным, и он рассказал, что видео было снято на съёмочной площадке украинского фильма „Область героев“ («Область героїв“ / Region of Heroes). Сообщается, что Форсик работает ассистентом по кастингу для этой картины. „Я выложил видео для своей аудитории. Я и не думал, что оно наберёт миллион просмотров и начнутся спекуляции на такую тему“, — сказал автор ролика и поделился фотографией, на которой он лежит на носилках и весь покрыт бутафорской кровью. Снимок размещён 10 августа в официальном Instagram-аккаунте кинокомпании IdeaFilms, принадлежащей продюсеру и актёру Алексу Комаровскому. В посте есть и другие фото, на одном из которых запечатлены упомянутые выше пятиэтажка и сгоревшие машины. В подписи указано: „Масштабные съёмки кинореконструкции Region of Heroes в трагических локациях“, а также отмечены продюсеры, режиссёр и оператор ленты и компания Patriot Rental, предоставляющая съёмочное оборудование.
О начале съёмок „Области героев“ в Киевской области стало известно 27 июля 2022 года: об этом объявил и сам Комаровский, и Государственное агентство Украины по вопросам кино, а также появился анонс на официальной странице фильма в Facebook. Согласно синопсису, картина станет „первой масштабной кинореконструкцией реальных героических историй простых украинцев, лично сыгравших главные роли в кино“. Всего в ленте ожидается пять историй. 30 августа вышел первый тизер, в котором снова можно заметить ту самую разрушенную пятиэтажку из TikTok.
Таким образом, на распространяемом видео запечатлён съёмочный процесс документально-художественного фильма, чего создатели никогда и не скрывали. Однако в Сети попытались выдать это за постановочный видеосюжет для западной аудитории. В заключение отметим, что в Telegram-канале „Операция Z: Военкоры русской весны“, откуда Владимир Соловьёв делал свой репост, подпись к ролику уже исправили: фразу „постановочный видеосюжет“ заменили на „какое-то пропагандистское фейковое „кино“».
Итог: Неправда