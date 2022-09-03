Правда ли, что в Гостомеле украинцы снимали постановочное видео о „зверствах российских войск“?

Интересующий нас видеоролик длится всего 15 секунд. В начале записи слышно, как мужчина за кадром на русском языке произносит команду „Начали!“, после чего группа людей в повседневной одежде начинает бежать и кричать. В конце видео звучит команда „Стоп!“. Ещё на кадрах присутствуют люди с профессиональным съёмочным оборудованием. Всё это происходит на фоне горящих и покорёженных автомобилей, а также разрушенного пятиэтажного здания. Кроме того, в нижней части ролика имеется наложенная надпись на украинском языке: „Какое время, такое кино и снимаем! Гостомель, 2022, бесконечный февраль“.



На основе приведённых кадров некоторые интернет-пользователи сделали вывод: это доказательство того, что Украина инсценирует военные преступления российской армии против гражданских. Например, 12 августа телеведущий Владимир Соловьёв репостнул в свой Telegram-канал пост с этим видео и следующей подписью: „В Гостомеле „режиссёры“ киевского режима снимают постановочный видеосюжет о якобы зверствах российских войск по отношению к мирному населению“. А телеведущий Сергей Карнаухов поделился постом своего коллеги и добавил: „Важные кадры для будущего трибунала. Проблема этих съёмок в том, что для массовки они расстреливают мирных и свозят на „съёмочную площадку“. Для правдоподобности на камеры казнят наших военных. Это всё реальность современной Украины“.



Прокомментировали ролик и в официальном Twitter-аккаунте российского посольства в Великобритании: „Так создаётся поддержанная западными СМИ киевская пропаганда. Просто посмотрите это видео. #StopNaziUkraine (“Остановить нацистскую Украину“. — Прим. ред.)“. Похожий пост был (уже удалён) и в твиттере посольства РФ в Испании: „Если зверств российских военных не существует, то их надо выдумать. Постановочные кадры с мирными жителями, спасающимися от российской „агрессии“ в Гостомеле“. Такие посты разошлись по различным Telegram-каналам (тут, тут и тут), пабликам во „ВКонтакте“ (тут, тут и тут) и личным страницам в Facebook (тут, тут, тут и тут).