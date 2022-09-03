„ПСЖ“ оштрафован на 10 млн евро за нарушение финансового фейр-плей
Французский футбольный клуб „Пари Сен-Жермен“ оштрафован на 10 миллионов евро за нарушение условий финансового фейр-плей, сообщается на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Помимо „ПСЖ“ штрафы также получили итальянские „Рома“ (5 млн), „Интер“ (4 млн), „Ювентус“ (3,5 млн), „Милан“ (2 млн), турецкий „Бешикташ“ (600 тысяч), французский „Марсель“ и „Монако“ (по 300 тысяч).
Все восемь клубов, нарушившие финансовый фейр-плей, заключили мировое соглашение с УЕФА. В соответствии с ним с клубов могут дополнительно удержать сумму, примерно в шесть с половиной раз больше наложенных штрафов. Она будет зависеть от выполнения клубами условий, прописанных в соглашении.
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