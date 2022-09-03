„ПСЖ“ оштрафован на 10 млн евро за нарушение финансового фейр-плей

Помимо „ПСЖ“ штрафы также получили итальянские „Рома“ (5 млн), „Интер“ (4 млн), „Ювентус“ (3,5 млн), „Милан“ (2 млн), турецкий „Бешикташ“ (600 тысяч), французский „Марсель“ и „Монако“ (по 300 тысяч).

Все восемь клубов, нарушившие финансовый фейр-плей, заключили мировое соглашение с УЕФА. В соответствии с ним с клубов могут дополнительно удержать сумму, примерно в шесть с половиной раз больше наложенных штрафов. Она будет зависеть от выполнения клубами условий, прописанных в соглашении.