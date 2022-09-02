ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (191-й день) | Украина ввела санкции против дочерей Путина, G7 введет потолок цен на нефть из РФ

„Газпром“ остановил прокачку газа по „Северному потоку“ на неопределенный срок. Компания объяснила это обнаруженными неисправностями.

Минобороны РФ предложило бесплатно раздавать ветеранам войны в Украине участки в Крыму и в Московской области.

Первый канал вернет в эфир развлекательные передачи.

Украина объявила, что ввела санкции против дочерей Владимира Путина.

Министры финансов стран G7 договорились ввести потолок цен на нефть из России.

Евросоюз обсудит предложение ввести потолок цен на российский газ.

Зеленский заявил, что Россия не пустила независимых журналистов на Запорожскую АЭС вместе с миссией МАГАТЭ. Об этом президент Украины сказал в видеообращении, выпущенном по итогам 1 сентября.

Президент РФ Владимир Путин отдал приказ российским войскам выйти на административные границы Донецкой области до 15 сентября, утверждает замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

За последние месяцы Россия потеряла до 30% отечественных артистов, которые эмигрировали или перестали выступать в РФ, следует из данных „МТС Энтертейнмент“, которые приводит „Коммерсант“.

В Херсоне, по заявлению оккупационных властей, украинские войска нанесли удар по многоквартирному жилому дому. Есть погибшие и пострадавшие, сообщает РИА Новости.

Украинские войска уничтожили российский склад боеприпасов в оккупированном Мелитополе, заявил мэр города Иван Федоров.

Британская разведка не верит, что Россия во время войны могла отправить 50 тысяч солдат на учения „Восток-2022“

Как говорится в сообщении Минобороны Великобритании, 1 сентября, несмотря на войну в Украине, Россия начала военные учения „Восток-2022“, в которых среди прочих участвует Китай.

В Кремле заявили, что надежность „Северного потока“ под угрозой. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, возможны ли новые ремонтные работы на газопроводе после того, как 3 сентября по нему возобновятся поставки.

Евросоюз рассматривает идею ввести потолок цен на российский газ. Как заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, установление предельной цены на российский газ могут обсудить на общеевропейском уровне, пишет РБК.

Зеленский: Россия обстреливает Запорожскую АЭС, чтобы Запад перестал поддерживать Украину. Об этом президент Украины заявил, выступая на международном экономическом форуме „Амброзетти“.

Министры финансов стран G7 договорились ввести потолок цен на нефть из России, сообщила в твиттере корреспондент телеканала Sky News Тамара Коэн.

Украина объявила, что ввела санкции против дочерей Владимира Путина.

„Газпром“ полностью остановил „Северный поток“ на неопределенный срок.

ЕС предоставит Украине новый пакет помощи на 5 миллиардов евро. По данным Bloomberg, о новом пакете объявят уже на следующей неделе.