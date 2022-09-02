За рубежом
02.09.2022, 22:22

ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (191-й день) | Украина ввела санкции против дочерей Путина, G7 введет потолок цен на нефть из РФ

 (9)
Владимир Путин
Владимир Путин
ФОТО: Alexey Maishev | Sputnik/Pool via REUTERS

Подводим итоги очередного дня войны: основные события в Украине и вокруг нее.

  • „Газпром“ остановил прокачку газа по „Северному потоку“ на неопределенный срок. Компания объяснила это обнаруженными неисправностями.

  • Минобороны РФ предложило бесплатно раздавать ветеранам войны в Украине участки в Крыму и в Московской области.

  • Первый канал вернет в эфир развлекательные передачи.

  • Украина объявила, что ввела санкции против дочерей Владимира Путина.

  • Министры финансов стран G7 договорились ввести потолок цен на нефть из России.

  • Евросоюз обсудит предложение ввести потолок цен на российский газ.

  • Зеленский заявил, что Россия не пустила независимых журналистов на Запорожскую АЭС вместе с миссией МАГАТЭ. Об этом президент Украины сказал в видеообращении, выпущенном по итогам 1 сентября.

  • Президент РФ Владимир Путин отдал приказ российским войскам выйти на административные границы Донецкой области до 15 сентября, утверждает замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

  • За последние месяцы Россия потеряла до 30% отечественных артистов, которые эмигрировали или перестали выступать в РФ, следует из данных „МТС Энтертейнмент“, которые приводит „Коммерсант“.

  • В Херсоне, по заявлению оккупационных властей, украинские войска нанесли удар по многоквартирному жилому дому. Есть погибшие и пострадавшие, сообщает РИА Новости.

  • Украинские войска уничтожили российский склад боеприпасов в оккупированном Мелитополе, заявил мэр города Иван Федоров.

  • Британская разведка не верит, что Россия во время войны могла отправить 50 тысяч солдат на учения „Восток-2022“

  • Как говорится в сообщении Минобороны Великобритании, 1 сентября, несмотря на войну в Украине, Россия начала военные учения „Восток-2022“, в которых среди прочих участвует Китай.

  • В Кремле заявили, что надежность „Северного потока“ под угрозой. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, возможны ли новые ремонтные работы на газопроводе после того, как 3 сентября по нему возобновятся поставки.

  • Евросоюз рассматривает идею ввести потолок цен на российский газ. Как заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, установление предельной цены на российский газ могут обсудить на общеевропейском уровне, пишет РБК.

  • Зеленский: Россия обстреливает Запорожскую АЭС, чтобы Запад перестал поддерживать Украину. Об этом президент Украины заявил, выступая на международном экономическом форуме „Амброзетти“.

  • Министры финансов стран G7 договорились ввести потолок цен на нефть из России, сообщила в твиттере корреспондент телеканала Sky News Тамара Коэн.

  • Украина объявила, что ввела санкции против дочерей Владимира Путина.

  • „Газпром“ полностью остановил „Северный поток“ на неопределенный срок.

  • ЕС предоставит Украине новый пакет помощи на 5 миллиардов евро. По данным Bloomberg, о новом пакете объявят уже на следующей неделе.

  • Эти средства, как полагают в Европе, помогут Украине покрыть неотложные расходы, в том числе на выплату зарплат и пособий.

Оставить комментарий Читать комментарии (9)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии