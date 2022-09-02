Минюст РФ объявил „иностранными агентами“ Андрея Макаревича, Катерину Гордееву, Михаила Шаца и Дмитрия Гордона

Кроме того, в список СМИ-«иноагентов“ попали главный редактор „Новой газеты. Европа“ Кирилл Мартынов, блогер Кирилл Федоров, журналист Сергей Лойко, муниципальный депутат Юлия Галямина и политолог Сергей Медведев, а также ООО „Новости“.

В реестр физических лиц — „иностранных агентов“ также включили соратника Алексея Навального Ивана Жданова, политолога Федора Крашенинникова и бизнесмена и благотворителя Бориса Зимина. Все они, как утверждает ведомство, получают финансирование из Украины и занимаются политической деятельностью.