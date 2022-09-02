02.09.2022, 22:03
Минюст РФ объявил „иностранными агентами“ Андрея Макаревича, Катерину Гордееву, Михаила Шаца и Дмитрия Гордона(5)
ФОТО: | Ekspress Meedia
Минюст РФ внес в реестр СМИ — „иностранных агентов“ телеведущего Михаила Шаца, а в список физических лиц — „иноагентов“ — музыканта Андрея Макаревича, журналистов Дмитрия Гордона и Катерину Гордееву, пишет Медуза.
Кроме того, в список СМИ-«иноагентов“ попали главный редактор „Новой газеты. Европа“ Кирилл Мартынов, блогер Кирилл Федоров, журналист Сергей Лойко, муниципальный депутат Юлия Галямина и политолог Сергей Медведев, а также ООО „Новости“.
В реестр физических лиц — „иностранных агентов“ также включили соратника Алексея Навального Ивана Жданова, политолога Федора Крашенинникова и бизнесмена и благотворителя Бориса Зимина. Все они, как утверждает ведомство, получают финансирование из Украины и занимаются политической деятельностью.