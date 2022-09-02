„Газпром“ полностью остановил „Северный поток“ на неопределенный срок

При проведении планового технического обслуживания на газоперекачивающем агрегате на компрессорной станции „Портовая“ были обнаружены утечки масла, объяснили в пресс-службе „Газпрома“. Ростехнадзор предупредил корпорацию, что такие неисправности не позволяют обеспечить безопасную эксплуатацию газотурбинного двигателя, пишет „Медуза“.

Как утверждают в компании, устранить утечку можно только „в условиях специализированного ремонтного предприятия“. „До устранения замечаний к работе оборудования транспорт газа в газопровод „Северный поток“ полностью остановлен“, — говорится в заявлении „Газпрома“.

Компания также опубликовала фотографию одной из утечек, выявленных в ходе планового техобслуживания.

„Газпром“ в течение последних месяцев под разными предлогами снижал поставки по „Северному потоку“ в Европу. 15 июля прокачка газа была снижена до 60% от планового показателя, а позже до 20%.

В компании сокращение поставок объясняли неисправностями турбин, произведенных Siemens, одна из которых после ремонта застряла в Германии. Как утверждает „Газпром“, ее невозможно вернуть из-за западных санкций.

31 августа „Газпром“ полностью остановил прокачку газа по „Северному потоку“, объяснив это плановыми работами на единственной оставшейся турбине. Поставки по трубопроводу должны были возобновиться 3 сентября на уровне 33 миллиона кубических метров в сутки (20% от мощности газопровода).

В Европе подозревают, что настоящая причина сокращения поставок — попытка оказать давление на ЕС, который поддерживает Украину и из-за войны ввел санкции против России.