Прогноз погоды: третье сентября и -3

Ночью: В континентальной части в основном ясно. В прибрежных районах более облачно и местами кратковременный дождь. Ветер западной четверти 1-6, в прибрежной зоне северный, северо-западный 5-11 м/с. Температура воздуха 0..+5, у поверхности почвы до -3, на побережье до 12°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер северо-западный, западный 3-8, порывы 11 м/с. Температура воздуха 12..16°С.

Воскресенье, 04.09:

Ночью: Небольшая и переменная облачность.Под утро, начиная с севера, облачность уплотнится, местами пройдёт дождь. Ветер северо-западный, северный 2-7, на северном побережье порывы до 12 м/с. Температура воздуха 2..7, на поверхности почвы около 0, на побережье до 12°С.

Днем: Переменная облачность. Местами кратковременный дождь с наибольшей вероятностью на северо-востоке Эстонии. Ветер северо-западный, северный, 3-9, на побережье порывы 12 м/с. Температура воздуха 11..16°С.

Понедельник, 05.09:

Ночью: Небольшая и переменная облачность. На побережье возможен кратковременный дождь. Ветер северной четверти 1-7 м/с. Температура воздуха во внутренних районах 2..7, у поверхности почвы около 0°С, на побережье до 12°С.