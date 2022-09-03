Драка, вспыхнувшая на тренировке эстонского футбольного клуба, привела к уголовному делу

Как сообщает Soccernet.ee, речь идет об игроках футбольной команды второй лиги ласнамяэеском „Аяксе“: 30-летнем Артуре Мишине и 19-летнем Алексее Костюке, которые подрались во время тренировки. Конфликт начался во время разминки, возникли разногласия, игроки начали толкаться, и дело переросло в драку.

„На мой взгляд, у нас рабочая атмосфера, где между игроками жесткая конкуренция, и благодаря этому кровь закипает“, — сказал президент клуба „Аякс“ Борис Дугань, который подтвердил, что ни один из игроков не получил серьёзных травм во время драки.

По словам президента клуба, футболисты, участвовавшие в драке, помирились между собой, но родители 19-летнего Алексея, написали заявление в полицию.

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