На эстонском предприятии по производству готовой кулинарии обнаружена листерия

Как сообщила главный специалист продовольственного отдела департамента Ольга Васильев, на анализ проба из слабосоленого филе лосося была взята в ходе обычной проверки 24 августа (срок годности продукта - до 08.09.2022). Результат анализа показал, что в в готовом продукте имеется листерия (Listeria monocytogenes).

Фирма Derhamn OÜ начала отзыв продукции и информировала об этом как департамент, так и клиентов. „Насколько известно департаменту, часть данной партии находится на складе, хотя продукция партии MH01240885 имеется и в местах поставок“, - сказала Васильев.

Потребителей, которые приобрели товар из вышеупомянутой партии, просят продукт в пищу не употреблять. У потребителя есть право вернуть его продавцу и потребовать назад заплаченные за него деньги.