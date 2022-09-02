На эстонском предприятии по производству готовой кулинарии обнаружена листерия(9)
Сельскохозяйственный и продовольственный департамент обнаружил листерию в готовой кулинарии Derhamn OÜ (торговая марка Dirhami). Департамент проинформировал предприятие, после чего Derhamn OÜ начал отзыв продукции.
Как сообщила главный специалист продовольственного отдела департамента Ольга Васильев, на анализ проба из слабосоленого филе лосося была взята в ходе обычной проверки 24 августа (срок годности продукта - до 08.09.2022). Результат анализа показал, что в в готовом продукте имеется листерия (Listeria monocytogenes).
Фирма Derhamn OÜ начала отзыв продукции и информировала об этом как департамент, так и клиентов. „Насколько известно департаменту, часть данной партии находится на складе, хотя продукция партии MH01240885 имеется и в местах поставок“, - сказала Васильев.
Потребителей, которые приобрели товар из вышеупомянутой партии, просят продукт в пищу не употреблять. У потребителя есть право вернуть его продавцу и потребовать назад заплаченные за него деньги.