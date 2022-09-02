Экономика
02.09.2022, 19:20

Страны G7 согласились ввести потолок цен на российскую нефть

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Terminal Oil
Terminal Oil
ФОТО: Kiur Kaasik | Ekspress Meedia

Ограничение цен должно сократить нефтяные доходы РФ и ослабить ее способность финансировать войну против Украины, заявили министры финансов стран „большой семерки“, пишет DW.

Министры финансов стран „большой семерки“ (G7) планируют ввести ограничение цен на российскую нефть и нефтепродукты. Об этом говорится в совместном заявлении, принятом в пятницу, 2 сентября, по итогам заседания в Берлине.

„Сегодня мы подтверждаем наше совместное политическое намерение доработать и внедрить всеобъемлющий запрет на услуги, позволяющие осуществлять морскую транспортировку сырой нефти и нефтепродуктов российского происхождения по всему миру - предоставление таких услуг будет разрешено только в том случае, если нефть и нефтепродукты приобретаются по цене, равной или ниже уровня, определенного широкой коалицией стран, придерживающихся этого ценового потолка и реализующих его“, - говорится в документе, опубликованном на сайте правительства Великобритании.

По словам министров, ограничение цен направлено на то, чтобы сократить нефтяные доходы России и ослабить ее способность „финансировать свою агрессивную войну“ против Украины, ограничивая при этом влияние войны на мировые цены на энергоносители, особенно для стран с низким и средним уровнем дохода. Первоначальный ценовой предел будет установлен „на уровне, основанном на ряде технических параметров“, и будет согласован всей коалицией, отмечается в заявлении. Затем его могут пересмотреть по мере необходимости.

Главы финансовых ведомств стран G7 также призвали государства, которые являются экспортерами нефти, наращивать добычу, чтобы снизить волатильность на рынке энергоресурсов.

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