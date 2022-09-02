Средняя биржевая цена электричества была в августе рекордно высокой

17 августа биржевая цена установила небывалый рекорд, когда в промежуток с 18 до 19 часов электроэнергия стоила 4000 евро за мегаватт-час. По данным биржи Nord Pool, в августе средняя цена на электроэнергию была самой высокой за четыре года - 361,35 евро за мегаватт-час. В августе 2018 средняя цена была 55,38 евро или в шесть раз дешевле.

Руководитель отдела энергопродуктов компании Eesti Energia Армен Каспаров объяснил, что очень высокий уровень цен вызваны большим дефицитом в Европе природного газа. „Пиковую нагрузку, когда спрос на электроэнергию очень велик, покрывают газовые станции. Цена на произведенную из природного газа электроэнергию сейчас составляет почти 400 евро за мегаватт-час. До тех пор, пока для для покрытия спроса у наших соседей будут в работе газовые станции, биржевая цена на электричество будет очень высокой“, - сказал он.

Дополнительными факторами, влияющими на биржевую цену, являются температура воздуха, ветровые условия и уровень воды в гидрорезервуарах Северных стран. „Если спрос на электроэнергию может покрыть электричество из возобновляемых источников, то и цена на энергетическом рынке более выгодная. В последние дни в самом деле в дневное время цена на электричество ниже, чем ночью, потому что днем цену сбить помогает солнечная энергия“, - добавил Каспаров.

График: изменение средней биржевой цены по месяцам за 4 года