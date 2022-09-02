СЕГОДНЯ | Молодая и злая сборная Эстонии по баскетболу начинает чемпионат Европы игрой против Италии

Сборная Эстонии в четвертый раз примет участие в финальном турнире ЧЕ. В 1993 году эстонская сборная закончила турнир на шестом месте, в 2001-м – на 14-м, а в 2015-м – на 20-м. В стартовой игре турнира этого года Эстония попытается остановить быструю атаку Италии.

„Быстрая атака итальянцев и их контроль мяча — очень важный момент. Мы должны помешать им передавать мяч так же легко, как будто они играют на PlayStation. Если мы не сможем этого сделать, нам будет очень сложно“, — сказал Юкка Тойяла после тренировки сборной Эстонии в четверг днем. Спортивная арена Mediolanum Forum, на которой проводил свои домашние игры итальянский клуб „Олимпия Милан“, может вместить 12 700 зрителей, ожидается, что поддержать сборную Эстонии приедет около 2 000 болельщиков.