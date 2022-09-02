Российский сенатор пригрозил странам Балтии „демилитаризацией“

Как сказал сенатор, 260 лет назад герцогство Курляндия и Семигалия дали обещание не препятствовать русскому транзиту и строительству на их территориях православных храмов. По его словам, современные Латвия, Литва и Эстония не хотят мира, „в отличие от своих прозорливых предшественников“.

Климов отметил, что Россия может справиться с демилитаризацией стран Балтии. Для этого хватит сил и средств, однако „прибалтийские политические гномики“ могут таким образом спровоцировать „четвертую (от Наполеона до Адольфа Гитлера) большую войну в Европе“, считает политик.

Агрессивные соседи должны знать, что тогда нам, возможно, придется не просто расширить территорию СВО, а вступить в настоящую войну с опасным и многоликим внешним агрессором, — заявил сенатор.