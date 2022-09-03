В прошлом году из оборонного бюджета в экономику Эстонии вернулась половина денег, потраченных на инвестиции(8)
В 2021 году оборонные инвестиции и хозяйственные расходы в сфере управления Министерства обороны составили в общей сложности 328 млн евро, из которых 53,5%, или 175,5 млн евро, вернулись в экономику Эстонии.
В целом оборонный бюджет Эстонии на 2021 год составил 645 млн евро. Из 175,5 млн евро, поступивших в экономику Эстонии, 109,2 млн евро ушло на снабжение и инвестиции и 66,3 млн евро – на хозяйственные расходы. В общей сложности услуги и товары были приобретены у 2231 эстонского предприятия и учреждения.
„Очень важно, что более половины произведенных расходов поступают нашим предпринимателям и в экономику. Таким образом, помимо оборонной промышленности, мы также поддерживаем местную экономику“, – сказала Тийна Уудеберг, вице-канцлер Министерства обороны по оборонному планированию.
Эстонские предприятия ремонтируют транспорт и строят казармы
Личное снаряжение было закуплено в полном объеме у отечественных поставщиков. В общей сложности на сумму 4,7 млн евро были приобретены каски, чехлы для касок, защитные костюмы, ботинки и различные предметы обмундирования для обычной и полевой формы, карманы и ремни.
97% расходов на строительство инфраструктуры и недвижимость, или 53,7 млн евро, было осуществлено через местные предприятия. В 2021 году были сданы в эксплуатацию следующие важные объекты: спортивные сооружения в городках Сил обороны и универсальные ангары в Палдиски, Эмари, Тарту, Выру и Минной гавани; реконструированная старая казарма и новая казарма в Палдиски; казарма для кадровых военных в Тапа; навесы и хранилища для техники; стрельбище в Керету и дорога Вильбусуу в Нурсипалу.
90% услуг по техобслуживанию и ремонту транспортных средств (на сумму 21,9 млн евро) были заказаны у местных предприятий. Эстонские предприятия модифицируют, обслуживают и ремонтируют боевые машины CV90, бронетранспортеры SISU и колесные машины.
Также 87% услуг питания и продовольственных товаров были заказаны у местных поставщиков. Например, блюда в столовых Сил обороны в основном готовятся из местных продуктов, поставляемых эстонскими предприятиями.
„Объекты недвижимости учреждений, находящихся в ведении Министерства обороны, расположены по всей Эстонии, и работу получают в основном местные предприятия и местные жители“, – добавила Уудеберг.
За последние три года оборонные инвестиции и хозяйственные расходы составили чуть более миллиарда евро. Из этой суммы в экономику Эстонии вернулось 562,5 млн евро. В ближайшие годы значительная часть расходов Эстонии на оборону также будет поступать эстонским предприятиям.