ВИДЕО | В центре Таллинна машина сбила ребенка. Полиция ищет водителя и свидетелей

Если у вас есть информация, касающаяся этого ДТП , полиция просит написать по адресу pohja.lmt@politsei.ee.

Стражи порядка также обращаются к совести женщины, которая находилась за рулем машины и скрылась с места происшествия - водителя просят выйти на связь с полицией.