02.09.2022, 15:15
ВИДЕО | В центре Таллинна машина сбила ребенка. Полиция ищет водителя и свидетелей(21)
Полиция ищет водителя автомобиля Honda CR-V, который в Таллинне 5 августа на перекрестке улиц Ахтри и Хобуяама сбил пересекавшего дорогу на самокате.
Если у вас есть информация, касающаяся этого ДТП, полиция просит написать по адресу pohja.lmt@politsei.ee.
Стражи порядка также обращаются к совести женщины, которая находилась за рулем машины и скрылась с места происшествия - водителя просят выйти на связь с полицией.