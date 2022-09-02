Экс-ведущий ETV+ сообщил о переходе Кокорина в кипрский клуб
Алексей Дозорцев, работавший в свое время ведущим на ETV+ в юмористическом шоу „Дозорцев на ночь“, а ныне - директор по маркетингу кипрского „Ариса“, на своей странице в Facebook сообщил о переходе российского форварда Александра Кокорина в этот клуб.
Российский нападающий будет выступать за кипрский клуб на правах аренды - права на него по-прежнему принадлежат итальянской „Фиорентине“. Другие подробности соглашения не сообщаются.
Агент Кокорина Тимофей Бердышев ранее сообщал, что „Арис“ и „Фиорентина“ в случае достижения договоренности будут совместно выплачивать зарплату Кокорину.
Кокорин выступал за „Фиорентину“ с января 2021 года, он перешел в итальянский клуб из московского „Спартака“. За это время он сыграл 11 матчей и не отметился результативными действиями. Контракт 31-летнего форварда с итальянцами действует до лета 2024 года.