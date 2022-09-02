Экс-ведущий ETV+ сообщил о переходе Кокорина в кипрский клуб

Российский нападающий будет выступать за кипрский клуб на правах аренды - права на него по-прежнему принадлежат итальянской „Фиорентине“. Другие подробности соглашения не сообщаются.

Кокорин выступал за „Фиорентину“ с января 2021 года, он перешел в итальянский клуб из московского „Спартака“. За это время он сыграл 11 матчей и не отметился результативными действиями. Контракт 31-летнего форварда с итальянцами действует до лета 2024 года.