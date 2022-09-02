Мошенники выманили у жительницы Таллинна пароли, украли более 6000 евро и взяли на нее кредит

В середине августа 51-летней женщине позвонили якобы из Swedbank и сообщили, что ее интернет-банк подвергся хакерской атаке. В целях контроля и пресечения подозрительных транзакций женщина должна была предоставить свои личные данные, идентификатор пользователя интернет-банка, а также подтвердить операции PIN-кодами Smart-ID.