ЧП и криминал
02.09.2022, 14:57

Мошенники выманили у жительницы Таллинна пароли, украли более 6000 евро и взяли на нее кредит

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ФОТО: Anni Õnneleid | Ekspress Meedia

Очередной случай мошенничества. Полиция призывает быть осторожными, а банки еще раз обращают внимание, что никогда не спрашивают паролей и пин-кодов от интернет-банка.

В середине августа 51-летней женщине позвонили якобы из Swedbank и сообщили, что ее интернет-банк подвергся хакерской атаке. В целях контроля и пресечения подозрительных транзакций женщина должна была предоставить свои личные данные, идентификатор пользователя интернет-банка, а также подтвердить операции PIN-кодами Smart-ID.

Позже выяснилось, что на имя заявителя был взят кредит в размере 1600 евро, а с банковского счета пострадавшей сняли 6400 евро.

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