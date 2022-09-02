Председатель Еврокомиссии призвала ввести потолок цен на российский газ



Глава ЕК также отметила, что странам Евросоюза удалось заполнить хранилища газом на 80% даже раньше, чем было запланировано.



Ранее о планах ограничить цены на российский газ говорили лидеры „Группы семи“ (G7; объединяет Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Францию, Японию и США). Эту идею они обсудили на саммите в июне. О планах Евросоюза рассмотреть потолок цен на российский газ еще в апреле говорил премьер-министр Италии Марио Драги.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя такую возможность, называл потолок цен предметом обсуждения стран G7 и „Газпрома“.

Страны ЕС после начала российской военной операции на Украине решили сокращать зависимость от газа из России: закупать его в других странах и переходить на альтернативные источники энергии. Москва, в свою очередь, ввела новый механизм оплаты газа для „недружественных государств“ в рублях. Поставки в страны, которые отказались платить в российской валюте, например в Польшу и Болгарию, прекратились, а в некоторые другие страны (Германию, Францию) — сократились.

На фоне роста цен на газ и опасений насчет полного прекращения поставок из России в Европе начался газовый кризис, власти многих стран призвали жителей экономить энергоресурсы. Еврокомиссия поставила перед всеми странами ЕС задачу до начала отопительного сезона (1 ноября) заполнить хранилища не менее чем на 80%.