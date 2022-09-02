Правдивы ли фотографии постеров в московском метро, предупреждающих об опасности VPN-сервисов?

Фотография постера появилась в нескольких Telegram-каналах (Sota, „УНИАН», „Топор 18+»), а также в СМИ, соцсетях и на форумах. Согласно подписи к фотографии, плакат якобы был сфотографирован в вагоне Замоскворецкой линии метро. Плакат проводит аналогию между VPN-сервисами и карманниками, ворующими ценные вещи у пассажиров. TJournal пишет, что „помимо печатных материалов, пассажиров информируют посредством экранов в вагонах поездов, а также трансляции аудиообъявлений в вестибюлях и на эскалаторных склонах“.

По некоторым данным, за несколько месяцев военных действий в Украине для российских пользователей было заблокировано более 138 000 веб-сайтов. Ужесточение интернет-цензуры привело к всплеску популярности приложений для обхода интернет-блокировок — VPN-сервисов. В ответ на эту популярность российские федеральные СМИ начали уведомлять россиян об опасностях использования VPN-приложений. Согласно публикациям, эти приложения имеют возможность „воровать“ персональные данные пользователей и передавать их третьим лицам. Информационный портал правительства Санкт-Петербурга „Петербургский дневник“ пишет: „VPN-сервисы обещают пользователям анонимность, но на самом деле не обеспечивают её, а лишь сливают персональные данные в Даркнет“. Постер, замеченный в московском метро, тоже иллюстрирует опасность стать жертвой кражи личной информации.

Через несколько дней после появления публикаций с постерами проправительственный анонимный ресурс „Война с фейками“, неоднократно пойманный нами на дезинформации, написал опровержение, назвав фотографии фейком из украинских Telegram-каналов. Ещё один российский провластный информационный проект „Лапша», ссылаясь на разбор Lenta.ru, также назвал фотографии ложными: „Новость — фейк. Фотография оказалась изменена при помощи редактора изображений. За основу взяли старый плакат УВД в Московском метрополитене, в котором предупреждали о случаях воровства, а также призывали быть бдительными“.