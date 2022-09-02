Правдивы ли фотографии постеров в московском метро, предупреждающих об опасности VPN-сервисов?
В Сети распространилась фотография социальной рекламы, якобы появившейся в вагоне московского метро. Постер предупреждает пассажиров об опасностях использования VPN-сервисов. Мы проверили, правдивы ли эти изображения.
Фотография постера появилась в нескольких Telegram-каналах (Sota, „УНИАН», „Топор 18+»), а также в СМИ, соцсетях и на форумах. Согласно подписи к фотографии, плакат якобы был сфотографирован в вагоне Замоскворецкой линии метро. Плакат проводит аналогию между VPN-сервисами и карманниками, ворующими ценные вещи у пассажиров. TJournal пишет, что „помимо печатных материалов, пассажиров информируют посредством экранов в вагонах поездов, а также трансляции аудиообъявлений в вестибюлях и на эскалаторных склонах“.
По некоторым данным, за несколько месяцев военных действий в Украине для российских пользователей было заблокировано более 138 000 веб-сайтов. Ужесточение интернет-цензуры привело к всплеску популярности приложений для обхода интернет-блокировок — VPN-сервисов. В ответ на эту популярность российские федеральные СМИ начали уведомлять россиян об опасностях использования VPN-приложений. Согласно публикациям, эти приложения имеют возможность „воровать“ персональные данные пользователей и передавать их третьим лицам. Информационный портал правительства Санкт-Петербурга „Петербургский дневник“ пишет: „VPN-сервисы обещают пользователям анонимность, но на самом деле не обеспечивают её, а лишь сливают персональные данные в Даркнет“. Постер, замеченный в московском метро, тоже иллюстрирует опасность стать жертвой кражи личной информации.
Через несколько дней после появления публикаций с постерами проправительственный анонимный ресурс „Война с фейками“, неоднократно пойманный нами на дезинформации, написал опровержение, назвав фотографии фейком из украинских Telegram-каналов. Ещё один российский провластный информационный проект „Лапша», ссылаясь на разбор Lenta.ru, также назвал фотографии ложными: „Новость — фейк. Фотография оказалась изменена при помощи редактора изображений. За основу взяли старый плакат УВД в Московском метрополитене, в котором предупреждали о случаях воровства, а также призывали быть бдительными“.
Действительно, в 2018 году пресс-служба УВД Московского метрополитена рассказала о кампании по информированию граждан о преступных схемах карманников и грабителей в транспорте: „На всём подвижном составе, на платформах и в дальнейшем на эскалаторных сводах будут размещены стикеры, которые предупредят пассажиров о самых распространённых видах краж и грабежей“. Постер о карманниках, о котором говорило УВД, почти идентичен постеру о VPN-сервисах. Рисунок, который был использован для информационного постера УВД и постера о VPN-сервисах, можно найти в онлайн-портфолио художника-иллюстратора Бориса Заболоцкого.
Тем не менее схожесть двух постеров лишь демонстрирует, что для обоих изображений за основу был взят один и тот же рисунок Бориса Заболоцкого. Это не исключает возможности того, что оба варианта — о карманниках и VPN-сервисах — в какой-то момент были наклеены в вагонах метро.
В различных Telegram-каналах и группах социальных сетей нам удалось найти шесть различных фотографий постера о VPN-сервисах («ОПЛ Москва», „Интеллигентный Ломоносовский», Sota). Судя по контексту и подписям под фотографиями, снимки были сделаны в разных вагонах и на разных ветках метро. Цифровой анализ шести фотографий не показал явных признаков редактирования или фотоколлажа.
Итак, мы не можем утверждать, была ли это официальная инициатива администрации метро или чья-то самодеятельность. За основу был взят рисунок о карманниках, созданный для УВД в 2018 году. При этом, скорее всего, постеры об опасности VPN-сервисов действительно существовали и в какой-то момент были расклеены в московском метро, о чём свидетельствуют реальные фотографии из вагонов.
Итог: Скорее всего, правда