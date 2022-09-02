Первая эстонская фармацевтическая компания открыла представительство в США

Офису The J. Molner Company в Нью-Джерси по адресу Хадсон стрит 101 предстоит стать опорным пунктом для освоения американского рынка первой и единственной эстонской компанией, располагающей лекарственными препаратами, одобренными в США. В прошлом году The J. Molner Company также стала первой и единственной эстонской компанией, получившей лицензию на продажу лекарств в Канаде.

The J. Molner Company – эстонский поставщик химико-фармацевтических услуг, в основном разрабатывающий стерильные инъекционные и дерматологические дженерики для рынков Канады и США. Компания также оказывает услуги в области аналитической химии и разрабатывает экономичные решения для обеспечения товарной стойкости. Центральная лаборатория The J. Molner Company в Таллинне была основана в 2015 году как часть транснациональной фармацевтической компании для повышения эффективности научных исследований и разработки.

„Наша высокотехнологичная таллиннская лаборатория способна проводить различные испытания и анализы, которые могут потребоваться для подтверждения качества и состава лекарственных средств. Мы также располагаем необходимым ноу-хау, персоналом и средствами для разработки разнообразных дженериков – непатентованных аналогов оригинальных запатентованных препаратов. Дженерики можно производить и распространять после истечения срока действия патента на оригинальный препарат. Рынок дженериков стремительно развивается, а спрос на новые дженерики не прекращает расти, что очевидно по высокой стоимости оригинальных запатентованных препаратов, неэффективности рыночного механизма и дефициту лекарственных средств на этих рынках“, – поясняет Джейсон Гренфелл-Гарднер, основатель и генеральный директор The J. Molner Company.

Компания со штаб-квартирой в Европе специализируется на рынках Канады и США в силу их масштаба и конкурентных преимуществ, доступных европейской компании на этих рынках. Тем не менее, Molner также оказывает услуги лабораторного анализа европейским клиентам.