Из-за взрывов из Крыма перенесли финал чемпионата РФ по картингу: в гонке участвует внук Путина(2)
Соревнования по картингу под эгидой Российской автомобильной федерации, которые должны были состояться 9-11 сентября в Евпатории (город на западе Крыма), перенесли в Грозный. Это произошло после взрывов на военном аэродроме Саки в 20 километрах от Евпатории, выяснило Настоящее Время.
В результате взрывов 9 августа было повреждено более 60 домов, 14 человек пострадали, заявила российская сторона. Украинские власти отрицают причастность к инциденту. При этом The New York Times и The Washington Post со ссылкой на неназванные украинские правительственные источники писали, что взрывы на военном аэродроме устроили украинские спецподразделения.
В чемпионате России по картингу в классе „мини“ в 2022 году участвует 10-летний Роман Фаассен, следует из доступных в интернете протоколов соревнований. Это сын старшей дочери Владимира Путина Марии Воронцовой от первого брака с гражданином Нидерландов Йорритом Фаассеном.
Внук Путина выходил на трассу пять раз из шести возможных – в Грозном, Зеленограде, дважды в Рязани, а также в поселке Богатые Сабы под Казанью. Лучший свой результат Фаассен показал в Рязани 25 июля, заняв 14-е место из 22. В общем зачете чемпионата он занимает 28-е место с двумя очками, у текущего лидера, 11-летнего москвича Марка Зайцева, 300 очков.
Фаассен представляет в соревнованиях Москву. Сбоку на автомобиле у него размещена фамилия и флаг России. При этом на ремне у гонщика – флаги РФ и Нидерландов, видно на одной из фотографий с соревнований. Гоночный шлем окрашен в желто-оранжевые цвета, сверху – серебряный двуглавый орел.
Вместе с Романом Фаассеном в чемпионате России по картингу в классе „мини“ участвует Сергей Мазепин, по данным казанского издания „Бизнес online“, младший сын участника списка Forbes, члена совета директоров „Уралхима“ Дмитрия Мазепина. Его старший сын Никита в прошлом году выступал на „Формуле-1“ за команду „Хаас“.
Гонки в классе „мини“ частично проводятся в те же дни и на тех же трассах, что и соревнования в других классах. Новое расписание чемпионата, в котором отражен перенос гонок из Крыма в Чечню, было опубликовано на сайте „Картинг России“ 19 августа, то есть после взрывов на аэродроме Саки и за день до взрывов в Бахчисарае.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в марте 2022 года, после начала полномасштабной войны в Украине, заявлял, что не видит „никаких оснований, чтобы ставить под сомнение курортный сезон“. „Окружение там [в Крыму] недружественное, но наши вооруженные силы и другие специализированные ведомства делают все, чтобы обеспечивать безопасность“, – говорил Песков.
Бывший зять Путина и флаг Украины
Мария Воронцова – старшая дочь президента Путина, врач по образованию и совладелица компании „Номеко“. У нее двое детей от двух браков.
В апреле 2022 года Настоящее Время и издание „Медуза“ выяснили, что бывший муж Воронцовой бизнесмен из Нидерландов Йоррит Йост Фаассен и ее нынешний партнер московский менеджер Евгений Нагорный избежали санкций, так как их браки не были зарегистрированы официально.
В начале марта на принадлежащем Фаассену участке в пригороде Амстердама неизвестные установили украинский флаг и наклеили стикер #AveMariaPutin на почтовый ящик. Рядом повесили обращение к Воронцовой, чтобы та уговорила отца прекратить войну.
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