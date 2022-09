Из-за взрывов из Крыма перенесли финал чемпионата РФ по картингу: в гонке участвует внук Путина

В результате взрывов 9 августа было повреждено более 60 домов, 14 человек пострадали, заявила российская сторона. Украинские власти отрицают причастность к инциденту. При этом The New York Times и The Washington Post со ссылкой на неназванные украинские правительственные источники писали, что взрывы на военном аэродроме устроили украинские спецподразделения.