В результате взрывов 9 августа было повреждено более 60 домов, 14 человек пострадали, заявила российская сторона. Украинские власти отрицают причастность к инциденту. При этом The New York Times и The Washington Post со ссылкой на неназванные украинские правительственные источники писали, что взрывы на военном аэродроме устроили украинские спецподразделения.

В чемпионате России по картингу в классе „мини“ в 2022 году участвует 10-летний Роман Фаассен, следует из доступных в интернете протоколов соревнований. Это сын старшей дочери Владимира Путина Марии Воронцовой от первого брака с гражданином Нидерландов Йорритом Фаассеном.

Внук Путина выходил на трассу пять раз из шести возможных – в Грозном, Зеленограде, дважды в Рязани, а также в поселке Богатые Сабы под Казанью. Лучший свой результат Фаассен показал в Рязани 25 июля, заняв 14-е место из 22. В общем зачете чемпионата он занимает 28-е место с двумя очками, у текущего лидера, 11-летнего москвича Марка Зайцева, 300 очков.

Фаассен представляет в соревнованиях Москву. Сбоку на автомобиле у него размещена фамилия и флаг России. При этом на ремне у гонщика – флаги РФ и Нидерландов, видно на одной из фотографий с соревнований. Гоночный шлем окрашен в желто-оранжевые цвета, сверху – серебряный двуглавый орел.

Вместе с Романом Фаассеном в чемпионате России по картингу в классе „мини“ участвует Сергей Мазепин, по данным казанского издания „Бизнес online“, младший сын участника списка Forbes, члена совета директоров „Уралхима“ Дмитрия Мазепина. Его старший сын Никита в прошлом году выступал на „Формуле-1“ за команду „Хаас“.

Гонки в классе „мини“ частично проводятся в те же дни и на тех же трассах, что и соревнования в других классах. Новое расписание чемпионата, в котором отражен перенос гонок из Крыма в Чечню, было опубликовано на сайте „Картинг России“ 19 августа, то есть после взрывов на аэродроме Саки и за день до взрывов в Бахчисарае.