Кто останется без пособий? К октябрю Касса по безработице представит план бюджетных сокращений

„Мне подруга сказала, что нужно срочно подавать ходатайство, иначе скоро я вообще не получу [пособие]! - сказала Сирье (ее настоящее имя известно редакции), которой из-за проблем со здоровьем трудно ездить на работу. Сейчас Касса по безработице выплачивает ей пособие для поездки на работу, но Сирье не знает, что ждет ее впереди, так как в конце будущего года такое пособие выплачивать перестанут.