03.09.2022, 10:10
Кто останется без пособий? К октябрю Касса по безработице представит план бюджетных сокращений(38)
ФОТО: | Ekspress Meedia
Кассу по безработице ожидают нелегкие времена: страховые возмещения по безработице увеличивать не хотят, европейские деньги заканчиваются. Это значит, что Касса по безработице не досчитается несколько миллионов евро, и многие нуждающиеся останутся без пособий, пишет Eesti Päevaleht.
„Мне подруга сказала, что нужно срочно подавать ходатайство, иначе скоро я вообще не получу [пособие]! - сказала Сирье (ее настоящее имя известно редакции), которой из-за проблем со здоровьем трудно ездить на работу. Сейчас Касса по безработице выплачивает ей пособие для поездки на работу, но Сирье не знает, что ждет ее впереди, так как в конце будущего года такое пособие выплачивать перестанут.