Экономика
03.09.2022, 10:10

Кто останется без пособий? К октябрю Касса по безработице представит план бюджетных сокращений

 (38)
Сейчас в Эстонии насчитывается около 47 000 безработных, но в будущем году Минфин прогнозирует 53 000 безработных. Армия не имеющих работы людей увеличится на 6000 человек.
Сейчас в Эстонии насчитывается около 47 000 безработных, но в будущем году Минфин прогнозирует 53 000 безработных. Армия не имеющих работы людей увеличится на 6000 человек.
ФОТО: Ilmar Saabas | Ekspress Meedia

Кассу по безработице ожидают нелегкие времена: страховые возмещения по безработице увеличивать не хотят, европейские деньги заканчиваются. Это значит, что Касса по безработице не досчитается несколько миллионов евро, и многие нуждающиеся останутся без пособий, пишет Eesti Päevaleht.

„Мне подруга сказала, что нужно срочно подавать ходатайство, иначе скоро я вообще не получу [пособие]! - сказала Сирье (ее настоящее имя известно редакции), которой из-за проблем со здоровьем трудно ездить на работу. Сейчас Касса по безработице выплачивает ей пособие для поездки на работу, но Сирье не знает, что ждет ее впереди, так как в конце будущего года такое пособие выплачивать перестанут.

У Сирье ревматоидный артрит, она с трудом передвигается. „Про таких, как я, раньше говорили инвалид, а теперь я человек с пониженной трудоспособностью, - с горечью говорит женщина, которой до пенсии осталось два с половиной года. - Я каждый день считаю!“

Оставить комментарий Читать комментарии (38)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии