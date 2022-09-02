02.09.2022, 13:40
Eesti Energia значительно повысит стоимость зарядки электромобилей(2)
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Eesti Energia известила пользователей, что с 2 октября будут повышены цены на зарядку электромобилей на зарядных станциях в сети Enefit Volt. Об этом сообщает Forte.
„Наше желание - непрестанно развивать крупнейшую в Эстонии сеть зарядных станций, чтобы подходящая для всех электромобилей быстрая зарядка всегда была рядом. Значительное повышение цен на электроэнергию в последние месяцы серьезно ограничивает эти амбиции“, - таковым было обращение государственной компании к пользователям.
Новые и старые цены:
Это означает, что среднее количество энергии, необходимое электромобилю для преодоления ста километров, то есть 20 кВт⋅ч, будет стоить в среднем на 1,26 евро дороже.