Авто
02.09.2022, 13:40

Eesti Energia значительно повысит стоимость зарядки электромобилей

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Открытие Enefit VOLT в торговом центре Ülemiste
Открытие Enefit VOLT в торговом центре Ülemiste
ФОТО: Enefit

Eesti Energia известила пользователей, что с 2 октября будут повышены цены на зарядку электромобилей на зарядных станциях в сети Enefit Volt. Об этом сообщает Forte.

„Наше желание - непрестанно развивать крупнейшую в Эстонии сеть зарядных станций, чтобы подходящая для всех электромобилей быстрая зарядка всегда была рядом. Значительное повышение цен на электроэнергию в последние месяцы серьезно ограничивает эти амбиции“, - таковым было обращение государственной компании к пользователям.

Новые и старые цены:

Цены в Enefit Volt

Это означает, что среднее количество энергии, необходимое электромобилю для преодоления ста километров, то есть 20 кВт⋅ч, будет стоить в среднем на 1,26 евро дороже.

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