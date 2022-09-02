Eesti Energia значительно повысит стоимость зарядки электромобилей

„Наше желание - непрестанно развивать крупнейшую в Эстонии сеть зарядных станций, чтобы подходящая для всех электромобилей быстрая зарядка всегда была рядом. Значительное повышение цен на электроэнергию в последние месяцы серьезно ограничивает эти амбиции“, - таковым было обращение государственной компании к пользователям.