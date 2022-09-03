„Дети плакали на линейке, у них создается впечатление, что их за что-то наказали“: часть украинских детей не смогла перейти в следующий класс из-за возраста(1)
1 сентября в этом году не только подарило родителям положительные эмоции, но и некоторых озадачило. Дело в том, что часть украинскхе детей, которые были распределены в столичную Lilleküla Gymnasium, осталась на второй год. Не потому, что дети получали двойки и прогуливали уроки - дело в том, что в Украине они пошли в школу с 6 лет - таким образом, в Эстонии по возрасту им полагается быть на класс младше.
Мария с детьми приехала в Эстонию 10 марта. С самого начала женщина попыталась устроить младшего ребенка в школу. Старший заканчивал обучение в украинской школе и готовился к поступлению. Однако из-за того, что на Niina 2 произошла ошибка и ребенка Марии не внесли в списки, произошла задержка. Стало ясно, что в эстонскую школу ребенок попадет только с сентября.