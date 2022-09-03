„Дети плакали на линейке, у них создается впечатление, что их за что-то наказали“: часть украинских детей не смогла перейти в следующий класс из-за возраста

Мария с детьми приехала в Эстонию 10 марта. С самого начала женщина попыталась устроить младшего ребенка в школу. Старший заканчивал обучение в украинской школе и готовился к поступлению. Однако из-за того, что на Niina 2 произошла ошибка и ребенка Марии не внесли в списки, произошла задержка. Стало ясно, что в эстонскую школу ребенок попадет только с сентября.

„Мы были не против, ведь ребенок учился онлайн в украинской школе, заканчивал 4-й класс. После того, как нас все-таки внесли в списки желающих посещать школу, мне сказали, что нужна прописка. На то, чтобы ее сделать, ушло тоже какое-то время. В итоге всю информацию о том, где мы прописались и какой класс в украинской школе закончили, я подала в начале июня. Тогда же появились слухи о том, что детей могут не переводить в следующий класс из-за возраста. Поэтому я сказала, что подойдет любая школа, которая распределит ребенка в пятый, а не в четвертый класс.