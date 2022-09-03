Новости Эстонии
03.09.2022, 13:15

„Дети плакали на линейке, у них создается впечатление, что их за что-то наказали“: часть украинских детей не смогла перейти в следующий класс из-за возраста

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Анна Тамм
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
ФОТО: Argo Ingver | Ekspress Meedia

1 сентября в этом году не только подарило родителям положительные эмоции, но и некоторых озадачило. Дело в том, что часть украинскхе детей, которые были распределены в столичную Lilleküla Gymnasium, осталась на второй год. Не потому, что дети получали двойки и прогуливали уроки - дело в том, что в Украине они пошли в школу с 6 лет - таким образом, в Эстонии по возрасту им полагается быть на класс младше.

Мария с детьми приехала в Эстонию 10 марта. С самого начала женщина попыталась устроить младшего ребенка в школу. Старший заканчивал обучение в украинской школе и готовился к поступлению. Однако из-за того, что на Niina 2 произошла ошибка и ребенка Марии не внесли в списки, произошла задержка. Стало ясно, что в эстонскую школу ребенок попадет только с сентября.

„Мы были не против, ведь ребенок учился онлайн в украинской школе, заканчивал 4-й класс. После того, как нас все-таки внесли в списки желающих посещать школу, мне сказали, что нужна прописка. На то, чтобы ее сделать, ушло тоже какое-то время. В итоге всю информацию о том, где мы прописались и какой класс в украинской школе закончили, я подала в начале июня. Тогда же появились слухи о том, что детей могут не переводить в следующий класс из-за возраста. Поэтому я сказала, что подойдет любая школа, которая распределит ребенка в пятый, а не в четвертый класс.

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