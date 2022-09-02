Столкновение миров: как прошел самый знаменитый хоккейный матч ХХ века

50 лет назад, 2 сентября 1972 года, на площадке монреальского ледового дворца „Форум“ впервые сразились две сильнейшие хоккейные сборные ХХ века — советская и канадская. Это было больше чем просто спорт. Для миллионов людей во всем мире встретились представители двух разных миров, противники в холодной войне. И продемонстрировали не только хоккейное мастерство, но и особенности характеров, два разных взгляда на спорт и на жизнь. „Известия“ вспоминают легендарный матч.

Золотая команда

Быстрый взлет канадского хоккея в Советском Союзе всегда вызывал удивление. Первый чемпионат страны прошел в 1946 году, через шесть лет сборная СССР выиграла чемпионат мира, а еще через четыре года вернулась с золотыми медалями со своих первых Олимпийских игр. Объяснений несколько. Во-первых, в России и Советском Союзе неплохо развивался традиционный русский хоккей с мячом. Во многих городах он много лет оставался популярнее канадского, собирая десятки тысяч болельщиков на каждом матче, хотя проводились они под открытым небом, нередко — в морозную погоду. В русском хоккее нет бортиков, там гораздо меньше силовой борьбы, совсем другая амуниция, да и мячик — снаряд менее опасный, чем тяжелая шайба.