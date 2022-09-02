02.09.2022, 14:14
Внезапно: 20-летняя ирландка заявила, что ее избили на яхте Конора Макгрегора
ФОТО: | Scanpix
Правоохранители Ирландии и Испании открыли разбирательство после заявления 20-летней девушки, которая подверглась нападению на яхте Конора Макгрегора.
По информации The Irish Sun, инцидент произошел во время одной из вечеринок на судне, принадлежащем бывшему двойному чемпиону UFC.
Жертва получила черепно-мозговую травму и ушибы, а сам Макгрегор не является подозреваемым в этом деле.
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