Внезапно: 20-летняя ирландка заявила, что ее избили на яхте Конора Макгрегора

По информации The Irish Sun, инцидент произошел во время одной из вечеринок на судне, принадлежащем бывшему двойному чемпиону UFC.

Жертва получила черепно-мозговую травму и ушибы, а сам Макгрегор не является подозреваемым в этом деле.

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