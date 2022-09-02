ВИДЕО | Рафаэль Надаль разбил сам себе нос ракеткой во время матча на US Open

Во время одного из розыгрышей она отскочила ему в лицо. У теннисиста пошла кровь из переносицы, так что ему пришлось взять медицинский перерыв.

„Сначала слегка кружилась голова и было очень больно. Но теперь всё нормально. Раньше я попадал так клюшкой для гольфа, но не теннисной ракеткой. Не стоит раздувать из этого историю, это был просто сильный удар. Сначала казалось, что это перелом, потому что боль была очень сильной. Я как будто выпал из реальности. Сейчас вроде перелома нет, но нос распухает. Видимо, я заслужил это за плохую игру. Шучу, такое случается“, - сказал Надаль на пресс-конференции.

Фабио Фоньини – неприятный соперник для Рафаэля Надаля. Итальянец очень быстрый, умеет рано встречать мяч и отлично играет с бэкхенда. Это позволяет ему нейтрализовать многие сильные стороны Надаля.

Поэтому он обыгрывал Рафу четыре раза – трижды на грунте и один раз на US Open. В 2015-м он стал первым игроком, который на „Большом шлеме“ ушел с 0:2 по сетам против Надаля. Его достижение только в 2021-м повторил Стефанос Циципас.

Но в этот раз во втором круге US Open главной угрозой для Надаля стал не Фоньини, а он сам. Справиться было тяжело, но он справился – 2:6, 6:4, 6:2, 6:1.

В четвертом сете Рафа сам себе нанес травму. Он тянулся за мячом, отбил его, но потом направил ракетку вниз – она ударилась об корт и отскочила ему в лицо.

Удар получился таким, что после него Надаль сразу отбросил ракетку и пошел прилечь. Обод прилетел в нос и рассек переносицу (кровь шла не из носа, и снаружи носа), так что испанцу пришлось взять медицинский перерыв. Опасение вызывало еще и то, что удар пришелся в область не только носа, но и глаз. Однако обошлось.

После перерыва он проиграл шесть из следующих семи очков и чуть не упустил брейк. Но в итоге спас два брейк-пойнта и до конца матча не отдал ни гейма.

Источники - Sports.ru и Gotennis

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