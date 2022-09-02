В Стамбуле обстреляли штаб-квартиру федерации футбола Турции

На штаб-квартиру Турецкой федерации футбола в Стамбуле совершено вооруженное нападение. Об этом сообщает NTV.



Телеканал отмечает, что нападение произошло вечером 1 сентября во время заседания руководства организации. В результате атаки никто не пострадал, правоохранительные органы задержали двоих подозреваемых в нападении, пишет Sportrbc.



Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу сообщил, что по зданию было произведено 11 выстрелов, пять из которых попали в зал заседаний и кабинет президента федерации. По его словам, подозреваемые в нападении находились в состоянии алкогольного опьянения.



Портал Fotomac сообщил, что одна из пуль, попавших в здание, прошла над головой бывшего полузащитника сборной Турции, мюнхенской „Баварии“ и мадридского „Реала“ Хамита Алтынтопа, который сейчас занимает одну из руководящих должностей в Турецкой федерации футбола. Экс-футболист в беседе с Milliyet прокомментировал нападение так: „Как только мы услышали выстрелы, тут же упали на пол. Члены совета директоров подумали, что я ранен“.



Губернатор Стамбула Али Ерликая заявил, что по факту обстрела здания начато масштабное расследование. „Я решительно осуждаю вооруженное нападение“, — добавил он.

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