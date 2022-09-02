Российский биатлонист получит медаль из-за дисквалификации латыша

Российский биатлонист Карим Халили заявил, что будет рад получить бронзовую медаль чемпионата Европы 2021 года после перераспределения наград из‑за дисквалификации представителя Латвии Андрея Расторгуева, который в индивидуальной гонке на 20 км взял золото.



Днем 1 сентября независимый орган по борьбе с негативными явлениями в биатлоне Biathlon Integrity Unit (BIU) сообщил, что Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию Расторгуева на 18‑месячную дисквалификацию. Спортсмен был дисквалифицирован в марте прошлого года за несоблюдение правила об обязательном уведомлении допинг-офицеров о своем местонахождении. Латвиец нарушил данное правило трижды в течение года.



В итоге результаты, показанные Расторгуевым с 1 июля 2020 года, были аннулированы. Таким образом, он лишился золота чемпионата Европы, а Халили, занявший четвертое место в индивидуальной гонке, должен получить бронзовую медаль. Золото должно перейти к норвежцу Эрленну Бьёнтегору, а серебро — к еще одному представителю скандинавской страны, Эндре Стрёмсхейму. Из-за перераспределения наград изменится и общий медальный зачет прошлогоднего чемпионата Европы: Норвегия поднимется с третьего на первое место, а Латвия опустится с первой на пятую строчку.



„Сложно что‑то сказать сейчас. В любом случае приятно получать медаль. Гораздо приятнее получать ее вживую сразу, на самом соревновании после гонки. Ну что, круто, что на одну медаль в моей копилке будет больше. Остается только дождаться, когда ее передадут мне“, — цитирует Халили „Матч ТВ“.



23-летний Карим Халили — бронзовый призер пекинской Олимпиады в эстафете, бронзовый призер в эстафете на чемпионате мира-2021 в Поклюке. Дважды брал серебро на чемпионатах Европы: смешанная эстафета в Минске (2020 год) и спринт на 10 км в польском Душники-Здруе (2021 год).