Хорошая новость: этой осенью вакцина от гриппа будет бесплатной для людей групп риска

По данным исследователей Тартуского Университета, дети, пожилые люди, беременные женщины и люди с хроническими заболеваниями подвергаются наибольшему риску развития осложнений при заболевании гриппом. За последние десять лет от гриппа умерло более 300 человек, среди них несколько беременных женщин, а также восемь детей, у всех были серьезные сопутствующие заболевания.

Вот почему по рекомендации экспертной комиссии по иммунопрофилактике беременные женщины, дети до 7 лет и несовершеннолетние из группы риска по гриппу включены в государственный план иммунизации в качестве целевой группы для вакцинации против гриппа. В группу риска по гриппу входят несовершеннолетние, которые по состоянию здоровья имеют более высокий риск тяжелого течения заболевания - дети и подростки с сердечно-сосудистыми заболеваниями, онкологическими заболеваниями, иммунодефицитом, сахарным диабетом или обструктивной болезнью легких. Военные беженцы, принадлежащие к группе риска, также могут получить бесплатную вакцину против гриппа. Поправка к иммунизационной программе, необходимая для расширения целевой группы по вакцинации против гриппа, сейчас подготавливается Министерством социальных дел.

По словам Ольги Садиковой, главного специалиста Центра по борьбе с гриппом Департамента здравоохранения, сейчас возникла крайняя необходимость расширения целевой группы вакцины против гриппа для пожилых людей. До настоящего момента охват вакцинации от гриппа населения Эстонии, особенно среди пожилых людей, является самым низким в Европейском союзе. Если в прошлом году бесплатную вакцину получали люди старше 65 лет, то в этом году вакцина против гриппа будет доступна всем пожилым людям старше 60 лет. Мы надеемся, что с расширением возможности бесплатной вакцинации для групп риска, смертность от осложнений гриппа будет снижаться „, - сказала Садикова.