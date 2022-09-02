Хорошая новость: этой осенью вакцина от гриппа будет бесплатной для людей групп риска(3)
В Эстонии самый высокий уровень смертности от осложнений гриппа среди стран-участниц Европейского Союза, поэтому этой осенью доступность вакцинации будет увеличена благодаря расширению получателей бесплатной вакцинy против гриппа. С середины октября бесплатная вакцина против гриппа будет доступна людям, получающим общие и специальные попечительские услуги, а также всем людям старше 60 лет, беременным женщинам, детям до 7 лет и несовершеннолетним, относящимся k группe риска заражения гриппом.
По данным исследователей Тартуского Университета, дети, пожилые люди, беременные женщины и люди с хроническими заболеваниями подвергаются наибольшему риску развития осложнений при заболевании гриппом. За последние десять лет от гриппа умерло более 300 человек, среди них несколько беременных женщин, а также восемь детей, у всех были серьезные сопутствующие заболевания.
Вот почему по рекомендации экспертной комиссии по иммунопрофилактике беременные женщины, дети до 7 лет и несовершеннолетние из группы риска по гриппу включены в государственный план иммунизации в качестве целевой группы для вакцинации против гриппа. В группу риска по гриппу входят несовершеннолетние, которые по состоянию здоровья имеют более высокий риск тяжелого течения заболевания - дети и подростки с сердечно-сосудистыми заболеваниями, онкологическими заболеваниями, иммунодефицитом, сахарным диабетом или обструктивной болезнью легких. Военные беженцы, принадлежащие к группе риска, также могут получить бесплатную вакцину против гриппа. Поправка к иммунизационной программе, необходимая для расширения целевой группы по вакцинации против гриппа, сейчас подготавливается Министерством социальных дел.
По словам Ольги Садиковой, главного специалиста Центра по борьбе с гриппом Департамента здравоохранения, сейчас возникла крайняя необходимость расширения целевой группы вакцины против гриппа для пожилых людей. До настоящего момента охват вакцинации от гриппа населения Эстонии, особенно среди пожилых людей, является самым низким в Европейском союзе. Если в прошлом году бесплатную вакцину получали люди старше 65 лет, то в этом году вакцина против гриппа будет доступна всем пожилым людям старше 60 лет. Мы надеемся, что с расширением возможности бесплатной вакцинации для групп риска, смертность от осложнений гриппа будет снижаться „, - сказала Садикова.
Бесплатная вакцина против гриппа по-прежнему предоставляется всем жителям Эстонии, получающих обслуживание в службе круглосуточного общего ухода, круглосуточного специального попечительского ухода, а также находящиеся под государственной социальной опекой. Бесплатная вакцина против гриппа по-прежнему предоставляется жителям Эстонии, находящимся в учреждениях круглосуточного общего и специального попечительского ухода, а также и тем, кому предоставляется услуга социальной поддержки.
„В учреждениях по уходу или службах специального попечительского ухода находится много пожилых, хронически больных или людей с особыми потребностями, которые входят в группу риска, которые более уязвимы к гриппу и более тяжело переносят заболевание“, — объясняет Садикова, поэтому государство уже в течение многих лет специально предоставляет им возможность получать бесплатные прививки.
Больничная касса Эстонии оплачивает вакцинацию против гриппа, в этом году было закуплено 131 000 доз вакцины. По словам руководителя первичной медицинской службы Больничной кассы Кюлли Фридеманн, вакцины обойдутся Больничной кассе в 911 000 евро.
По словам семейного врача из Рапла Арго Лятта, сезонный насморк и кашель часто ошибочно принимают за грипп и люди предполагают, что пережить данные заболевания довольно легко. „Вакцинация от гриппа очень важна, потому что грипп - очень тяжело переносимое заболевание. Грипп характеризуется высокой температурой, резкой слабостью, бессилием, мышечными и суставными болями, сухим и заложенным кашлем“, - сказала врач. Семейный врач напоминает, что прививаться от гриппа можно в течение всего сезона, но самую надежную защиту дает вакцинация перед пиковым периодом заболеваемости, то есть второй половиной зимы. Поэтому целесообразно сделать прививку от гриппа в октябре или ноябре. Иммунитет развивается в течение двух недель после вакцинации.
Люди из группы риска по гриппу могут пройти бесплатную вакцинацию от гриппа с середины октября. „Вакцины против гриппа, закупленные Больничной кассой, еще не прибыли в Эстонию, ожидаемый срок поставки вакцины производителем — первая неделя октября, после чего группа риска может начать вакцинироваться бесплатно“, — поясняет Фридеманн.
Бесплатная вакцинация против гриппа проводится семейным врачом или семейной медсестрой. Кроме того, люди, принадлежащие к группе риска, могут бесплатно пройти вакцинацию в нескольких аптеках по всей Эстонии. В учреждении социального попечения вакцинация проводится его договорным партнером по оказанию услуг по медсестринскому уходу. Участие в вакцинировании является добровольным.