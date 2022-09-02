Хроника происшествий: 1-го сентября пострадали двое детей, за сутки задержали 9 пьяных водителей

В 10:03 на произошло ДТП в Табасалу, где на перекрестке шоссе Клоога и улицы Ластеайа находившийся за рулем Toyota RAV4 72-летний мужчина за рулем сбил 67-летнего мужчину, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешехода доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 12:58 поступило сообщение о ДТП на улице Паэ в Таллинне, где управлявший автомобилем Ford Transit 63-летний мужчина сбил 15-летнюю девушку, пересекавшую дорогу на электросамокате по нерегулируемому пешеходному переходу. Водителя самоката доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 14:27 в Элва на улице Пикк 42-летняя женщина, выезжая со двора задним ходом на автомобиле Peugeot 2008, столкнулась с 16-летней девушкой, которая ехала на велосипеде по дорожке для легкого транспорта. Велосипедистку доставили в клинику Тартуского университета.

В 14:55 на улице Ристику в Таллинне 32-летняя женщина не справилась с управлением электросамокатом и упала. Пострадавшую доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 15:12 в Таллинне на улице Раадику автобус Solaris Urbino, которым управлял 58-летний мужчина, столкнулся с автомобилем Hyndai I40, которым управлял совершавший правый поворот 61-летний мужчина. В результате столкновения упали 72-летняя женщина и 80-летняя женщина, находившиеся в автобусе. Пассажиры были доставлены в Ида-Таллиннскую центральную больницу.

В 20:08 в Таллинне на улице Пикк 35-летняя женщина не справилась с управлением своего электросамоката и упала. Пострадавшую доставили в Ида-Таллиннскую центральную больницу.

Вчера в районе ответственности Лыунаской префектуры был обнаружен черный Toyota RAV4 2018 года выпуска с номерным знаком 184BYJ. За прошедшие сутки были задержаны девять водителей автотранспортных средств в состоянии алкогольного опьянения.