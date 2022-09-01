Канепи была близка к легкой победе, но вместо этого проиграла в сумасшедшем триллере
Кайе Канепи (WTA 34-е место) пришлось признать превосходство белорусской теннисистки Арины Соболенко (WTA 6-е место) 2 : 6, 7 : 6 (8), 6 :4 во втором круге US Open, хотя выигрывала во втором сете 5:2.
Ни одна из теннисисток не смогла удержать свою подачу до четвертого гейма, когда Канепи впервые удалось это сделать, выйдя вперед в счете 3:1. В результате Канепи выиграла первый сет 6: 2. Эстонская теннисистка выиграла 91% очков первой подачи в первом сете.
Второй сет также начался многообещающе. Соболенко отдала две подачи подряд, начиная с третьего гейма, и проигрывала 1:5. Соболенко выиграла подачу с нуля, Канепи начала подавать на победу в матче при счете 5:2, но совершила несколько ошибок подряд и позволила сравнять счёт.
Канепи смогла остановить порыв Соболенко только при счете 5:6, но этого оказалось мало и победа во втором сете, благодаря сумасшедшему камбэку досталась белорусской теннисистки 6:7
Не менее напряженным был и третий сет, где Соболенко сделала первый брейк с подачи в пятом гейме, выйдя вперед 3:2. В последнем гейме матча у Канепи было еще два шанса отыграться и сравнять счет 5 : 5, но вместо этого Собаленко реализовала свой третий матчбол и одержала победу в третьем сете 6:4.
В следующем круге Соболенко встретится либо с француженкой Кларой Бурель (WTA, 131-е место), либо с сильной бельгийкой Элисон Ван Эйтванк (WTA, 43-е место).