Главный тренер сборной России: это не мы воюем с Европой, а они с нами

Каминский дал понять, что в нынешнем конфликте виновата не Россия, а Европа и США.

Тренер не смог оценить, как долго российские спортсмены будут оставаться в стороне от международного спорта.

„Всё зависит от того, как будет развиваться конфликт на Украине. Это столкновение не России с Украиной, а России с Европой и США. Причём это не мы с ними конфликтуем, а они с нами“, - сказал Каминский в интервью chempionat.ru

После начала конфликта вы общались с украинскими коллегами? „Мы с ними не общались и до этого, только здоровались. Да и никто из иностранных коллег особого желания общаться не выражал. Впрочем, и я тоже“, - сказал Каминский.

По его словам, отсутствие российских спортсменов в международном спорте дает возможность тренерам экспериментировать. „Самое главное – поменялась стратегия подготовки. Стало больше возможностей для экспериментов, больше возможностей для просмотра молодёжи. В любом случае главная цель – Олимпиада-2026. Но раз есть возможность, нужно попробовать новые методики, новые сочетания нагрузок, что-то ещё“, — сказал Каминский.