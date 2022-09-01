Алар Карис в День знаний: мы переводим обучение на эстонский для того, чтобы дать молодым людям больше свободы

Дорогие соотечественники!

В начавшемся сентябре почти каждый пятый житель Эстонии приступит к учебе в каком-то из учебных заведений, чтобы весной стать умнее и образованнее. Если добавить и тех, кто в течение года посещает рабочие курсы или занятия по интересам, то мы получим достаточно большое число тех, кто стремится получить или улучшить свое образование. Такой объем знаний и умений, которые мы получаем ежегодно, вызывает глубокое уважение. Но иначе нельзя, потому что весь механизм нашего государства стал бы давать сбои и мы пошли бы не тем путем.

Я очень надеюсь, что всеми, кто собирается учиться, в преддверии школы овладевает чувство ожидания и волнения. Ожидания, потому что школа – безопасное место, где другие ученики и учителя помогают вам развиваться. Волнение, потому что все полученные знания выводят вас на новые неизведанные пути. Учеба всегда означает неизбежные ошибки, пока картина не прояснится и мир не предстанет перед нами новым и более открытым. В школе мы можем ошибаться под надежным присмотром учителей, которые не дадут жажде приключений перерасти в страх перед неудачей. Так каждое очередное расширяющее взгляд на мир открытие показывает нам новые пути, которые мы можем выбирать, как и способы самореализации. Другими словами, мы учимся для свободы. Для свободы жить самым полноценным образом. Для умения читать карту жизни и быть готовыми к неожиданным поворотам.

Если наш народ таков, то и государству легче хранить свою свободу.

Мы должны признаться, что не всегда способны предложить это всем учащимся наилучшим образом. Когда мы теперь наконец планируем переход на обучение на эстонском языке, то делаем это и для того, чтобы дать этим молодым людям больше свободы справиться с жизнью в своей стране. Не обеспечив достаточного уровня владения языком, мы подведем их и оставим им очень небольшое пространство для выбора, как распорядиться своей жизнью и участвовать в жизни общества.