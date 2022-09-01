Россия прекратит поставку нефти странам, которые введут потолок цен

„Что касается ограничения цен: если они его введут, мы просто таким компаниям или странам, которые будут вводить ограничения, не будем поставлять свои нефть и нефтепродукты, поскольку мы не будем работать на нерыночных условиях“, - сообщил Новак.

Новак также отметил, что не слышал мнения, что к эмбарго на закупки российской нефти могут присоединиться Индия и Китай.

Комментируя мнение Вашингтона, что потолок цен позволит снизить мировые цены на нефть, Новак подчеркнул, что внедрение данного механизма „разрушит рынок полностью“.

„На мой взгляд, это полный абсурд (введение потолка цен - ИФ). Вмешательство в рыночные механизмы такой важнейшей отрасли, как нефтяная, которая является важнейшей с точки зрения обеспечения энергобезопасности всего мира, такие попытки только приведут к дестабилизации нефтяной отрасли, рынка нефтяного. За это в первую очередь заплатят те же потребители, европейские, американские, которые уже платят сегодня по высоким ценам“, - сообщил Новак.

„Мы не слышали от нефтяных производителей, которые участвуют в рынке, хоть одного позитивного отклика на этот абсурд, который обсуждается всеми“, - отметил вице-премьер РФ.

Комментируя то, что в декабре вступят в силу санкции Евросоюза на закупки россйской нефти, Новак отметил, что российские компании „знают про декабрь, готовятся к этому“.

„Надеюсь, что все планы, которые у них есть, они будут учитывать декабрь. Все планы настроены на то, чтобы сохранить действующие уровни“, - сообщил Новак.

ЕС ввел эмбарго на закупку российской нефти морским путем с 5 декабря 2022 года и на закупки нефтепродуктов с 5 февраля 2023 года. США запретили импорт нефти из России еще в марте.