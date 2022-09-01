Суд: увольнение офицеров, отказавшихся от вакцинации, было незаконным

По словам судьи Андреаса Паукштиса, в ситуации, когда уже известно, что люди умерли в результате вакцинации или что возникли серьезные побочные эффекты, такая принудительная вакцинация не оправдана, и меры по предотвращению распространения вируса, направленные исключительно на вакцинацию, не могут быть необходимыми или умеренными.

„Суд считает, что вакцинация и связанное с ней увольнение непривитых лиц не могут быть законной целью нарушения основных прав. Это ограничение, нарушающее основные права. Суд подчеркивает, что ограничения, нарушающие основные права, не могут быть навязаны ради самого ограничения“, - пояснили в административном суде.

„Увольнение со службы как крайний вариант должно рассматриваться индивидуально для каждого сотрудника, несмотря на обязательность вакцинации“, - отметил суд, добавив, что принудительное освобождение от службы само по себе является серьезным последствием для военнослужащего, ущемляющее гарантированную конституцией свободу выбора профессии.

По мнению суда, Силы обороны не доказали, что установленные ограничения имели прямую связь со снижением заболеваемости и тяжелых заболеваний в коллективе.