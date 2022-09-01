ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (190-й день) | ВСУ: Путин дал приказ взять Донецкую область к 15 сентября

Британские СМИ рассказывают о гибели жителя английского графства Норфолк, который отправился добровольцем в Украину, чтобы работать медиком

48-летний Крейг Макинтош был убит в Харьковской области 24 августа, в День независимости Украины.

Он был смертельно ранен в шею в тот момент, когда пытался оказать первую помощь раненому сослуживцу после того, как в их машину попал снаряд, выпущенный российским танком, пишет в четверг газета Times.

Его сестра Лорна Макинтош, пытающаяся сейчас собрать в интернете деньги на возвращение тела домой, написала, что ее брат „погиб в бою, спасая жизни как настоящий герой“.

Макинтош жил в городке Тетфорд и работал специалистом по декоративному садоводству. Дома у него остались две родные и две приемные дочери.

С 16 до 23 лет он состоял на службе в британской резервистской Территориальной армии, однако его мечты о военной карьере не осуществились по состоянию здоровья.

ISW: Россия пытается убедить аудиторию в провале украинского контрнаступления

Минобороны России начало информационную операцию с целью представить контрнаступление Украины как провальное практически сразу же после того, как о нем было объявлено 29 августа. Несколько видных военных блогеров - даже те, кто критиковал Кремль, - поддерживают эту кампанию, говорится в ежедневной сводке американского Института изучения войны (ISW).

Другие блогеры продвигают нарратив о том, что западные кураторы Украины якобы подтолкнули Украину к преждевременному и/или слишком позднему началу контрнаступления.

Кремлевские СМИ распространяют утверждения о военно-гражданском конфликте между президентом Украины Владимиром Зеленским и украинским главнокомандующим Валерием Залужным, чтобы поддержать версию о том, что Зеленский пытался провести контрнаступление по неуместным политическим причинам, в то время как, по оценке Залужного, украинские силы будто бы не были к этому готовы, говорится в сообщении ISW.

Британская разведка: ВСУ продолжают наступление на юге