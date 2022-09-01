ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (190-й день) | ВСУ: Путин дал приказ взять Донецкую область к 15 сентября
Подводим итоги очередного дня войны: основные события в Украине и вокруг нее.
Британские СМИ рассказывают о гибели жителя английского графства Норфолк, который отправился добровольцем в Украину, чтобы работать медиком
48-летний Крейг Макинтош был убит в Харьковской области 24 августа, в День независимости Украины.
Он был смертельно ранен в шею в тот момент, когда пытался оказать первую помощь раненому сослуживцу после того, как в их машину попал снаряд, выпущенный российским танком, пишет в четверг газета Times.
Его сестра Лорна Макинтош, пытающаяся сейчас собрать в интернете деньги на возвращение тела домой, написала, что ее брат „погиб в бою, спасая жизни как настоящий герой“.
Макинтош жил в городке Тетфорд и работал специалистом по декоративному садоводству. Дома у него остались две родные и две приемные дочери.
С 16 до 23 лет он состоял на службе в британской резервистской Территориальной армии, однако его мечты о военной карьере не осуществились по состоянию здоровья.
ISW: Россия пытается убедить аудиторию в провале украинского контрнаступления
Минобороны России начало информационную операцию с целью представить контрнаступление Украины как провальное практически сразу же после того, как о нем было объявлено 29 августа. Несколько видных военных блогеров - даже те, кто критиковал Кремль, - поддерживают эту кампанию, говорится в ежедневной сводке американского Института изучения войны (ISW).
Другие блогеры продвигают нарратив о том, что западные кураторы Украины якобы подтолкнули Украину к преждевременному и/или слишком позднему началу контрнаступления.
Кремлевские СМИ распространяют утверждения о военно-гражданском конфликте между президентом Украины Владимиром Зеленским и украинским главнокомандующим Валерием Залужным, чтобы поддержать версию о том, что Зеленский пытался провести контрнаступление по неуместным политическим причинам, в то время как, по оценке Залужного, украинские силы будто бы не были к этому готовы, говорится в сообщении ISW.
Британская разведка: ВСУ продолжают наступление на юге
С 30 по 31 августа 2022 года Вооруженные силы Украины продолжали наступательные операции на юге страны, сопровождая их интенсивными дальними ударами по российским пунктам управления и тылового обеспечения на всей территории оккупированной зоны, говорится в сводке военной разведки Британии.
Миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС
В состав делегации входят эксперты из Польши, Литвы, Китая, Франции и других стран.
Утром мэр ближайшего к АЭС города Энергодара обвинил Россию в обстреле этого района, заявив, что погибли мирные жители.
Россия обвинила в обстрелах АЭС Украину и заявила, что 60 украинских „диверсантов“, якобы пытавшихся сегодня утром отбить АЭС, были убиты.
И Москва, и Киев отрицают свою ответственность за обстрелы в этом районе.
Вечером в четверг глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси покинул Запорожскую АЭС, но на ней остались пятеро членов делегации - об этом сообщил украинский „Энергоатом“.
По информации украинской государственной компании, пятеро оставшихся на АЭС членов делегации разгружают привезенное оборудование и, как ожидается, останутся на станции до 3 сентября.
В генштабе ВСУ говорят, что Путин дал приказ взять Донецкую область к 15 сентября
Об этом сегодня на брифинге заявил замначальника главного оперативного управления генштаба Украины Алексей Громов.
„Противник продолжает удерживать оккупированные районы Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей, а также пытается создать благоприятные условия для возобновления наступления. Так, российские оккупационные войска корректируют свои планы и действия в соответствии с приказом Путина относительно выхода на административные границы Донецкой области до 15 сентября“, - в частности, заявил Громов.
По данным генштаба ВСУ, Россия планирует возобновить наступление силами 3-го армейского корпуса. Он неплохо вооружен, но состоит из добровольцев, которые проходили подготовку всего на протяжении нескольких недель.
Российские СМИ о приказе Путина о выходе к административным границам Донецкой области к 15 сентября не сообщали.
В российском миноборона уверены, что уничтожили 44 комплекса HIMARS. Едва ли это точная информация
1 сентября минобороны РФ опубликовало дневную сводку. В видео длиной чуть больше пяти минут официальный спикер ведомства на этой войне генерал Игорь Конашенков рассказывает о предотвращенной „провокации для срыва прибытия“ на Запорожскую АЭС миссии МАГАТЭ, а также о „безуспешных наступательных попытках“ украинской армии.
Конашенков проговаривал свой текст на фоне карты востока Украины со стрелками и пояснительными табличками. На одной из них, рядом с расположением города Николаев написано, что российская армия уничтожила одну украинскую ракету „Точка-У“, четыре склада с боеприпасами и 44 РСЗО (то есть, ракетных систем залпового огня) „Хаймарс“ - на карте написано именно так.
Данная информация не может соответствовать действительности, потому что столько установок HIMARS у Украины просто нет. По последним открытым данным, у Киева их было 16. Несколько дней назад представители украинской армии говорили, что строят деревянные муляжи ракетной установки - чтобы сбить российских артиллеристов с толка, и это, по их словам, работает.