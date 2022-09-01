ФОТО | В столичном парке Таммсааре школьников приветствует огромный букварь

С огромным букварём можно сфотографироваться в парке Таммсааре до следующего понедельника, и при желании выставить фотографию на странице управы Кесклинн в Фейсбуке. „Возрастных ограничений фотографирующихся нет – ведь мы учимся всю жизнь“, – сказала старейшина части города Кесклинн Моника Хауканымм. „Желаю ученикам всех возрастов, учителям и родителям учеников замечательного учебного года!“