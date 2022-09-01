01.09.2022, 18:36
ФОТО | В столичном парке Таммсааре школьников приветствует огромный букварь(1)
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В честь начала учебного года в парке Таммсааре вновь установлена инсталляция букваря.
С огромным букварём можно сфотографироваться в парке Таммсааре до следующего понедельника, и при желании выставить фотографию на странице управы Кесклинн в Фейсбуке. „Возрастных ограничений фотографирующихся нет – ведь мы учимся всю жизнь“, – сказала старейшина части города Кесклинн Моника Хауканымм. „Желаю ученикам всех возрастов, учителям и родителям учеников замечательного учебного года!“
Вместе с тем, желающие имели возможность записать на установленную у букваря доску свой любимый предмет. Результатами опроса можно будет вскоре ознакомиться на странице управы в Фейсбуке.
Впервые инсталляция украшала парк Таммсааре в начале прошлого учебного года.