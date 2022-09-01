Новости Эстонии
01.09.2022, 18:36

ФОТО | В столичном парке Таммсааре школьников приветствует огромный букварь

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В парке Таммсааре
В парке Таммсааре
ФОТО: Горуправа

В честь начала учебного года в парке Таммсааре вновь установлена инсталляция букваря.

С огромным букварём можно сфотографироваться в парке Таммсааре до следующего понедельника, и при желании выставить фотографию на странице управы Кесклинн в Фейсбуке. „Возрастных ограничений фотографирующихся нет – ведь мы учимся всю жизнь“, – сказала старейшина части города Кесклинн Моника Хауканымм. „Желаю ученикам всех возрастов, учителям и родителям учеников замечательного учебного года!“

Вместе с тем, желающие имели возможность записать на установленную у букваря доску свой любимый предмет. Результатами опроса можно будет вскоре ознакомиться на странице управы в Фейсбуке.

Впервые инсталляция украшала парк Таммсааре в начале прошлого учебного года.

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