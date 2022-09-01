01.09.2022, 17:15
ФОТО | Цена сжатого газа еще более выросла. В Финляндии он гораздо дешевле(4)
ФОТО: | Delfi Meedia
Первого августа в Эстонии цена на сжатый природный газ (CNG) выросла до 3,45 за килограмм. Сегодня, месяц спустя, она поднялась до 4,99. У наших северных соседей он стоит меньше 4 евро.
По 4,99 сегодня CNG продается на заправках Alexela и Olerex. У Eesti Gaas в полдень на ценнике было 3,95 евро. При этом в Финляндии CNG стоит 3,29 евро.
„Цена на природный газ образуется на основании среднего индекса мирового рынка за предыдущий месяц TTF“, - пояснил член правления Alexela Тармо Кярсна формирование цены на CNG. .