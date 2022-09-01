01.09.2022, 17:35
Дети из семей беженцев пошли в школу в Нарве: сложность с эстонским, остальное радует(1)
ФОТО: Екатерина Конакова
„Нам подарили пауэрбанк, мороженое, талончики в планетарий, в кафе и на аттракционы“, – задорно рассказывает, подпрыгивая на месте и крутя ленту от воздушного шара, шестилетняя Лиза. Она из Киева. Вместе с братом Петей пошла 1 сентября в нарвский Языковой лицей. Петя – в четвертый класс, а Лиза – в первый по системе погружения. На ее белой блузке – украинская вышивка. Как и у ее мамы. Она смеется, глаза сияют, ничуть не смущается, когда отвечает на вопросы корреспондента. Только что закончилась торжественная школьная линейка.