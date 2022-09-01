Новости Ида-Вирумаа
01.09.2022, 17:35

Дети из семей беженцев пошли в школу в Нарве: сложность с эстонским, остальное радует

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Первоклассница Лиза из Киева с мамой
Первоклассница Лиза из Киева с мамой
ФОТО: Екатерина Конакова

„Нам подарили пауэрбанк, мороженое, талончики в планетарий, в кафе и на аттракционы“, – задорно рассказывает, подпрыгивая на месте и крутя ленту от воздушного шара, шестилетняя Лиза. Она из Киева. Вместе с братом Петей пошла 1 сентября в нарвский Языковой лицей. Петя – в четвертый класс, а Лиза – в первый по системе погружения. На ее белой блузке – украинская вышивка. Как и у ее мамы. Она смеется, глаза сияют, ничуть не смущается, когда отвечает на вопросы корреспондента. Только что закончилась торжественная школьная линейка.

„Я буду учить математику, эстонский язык и английский, – говорит Лиза, – уже знаю украинский и русский“.

Лиза, рассказывает ее мама Ксения, очень хотела пойти в школу. Ей пока 6 лет, но решили, что раз хочет, пусть идет пораньше. Психологически она готова, считает мама. В Украине дети идут в школу с 6 лет, это обычная практика. Ксения сама ее готовила к школе. Но на украинском языке. Дома они разговаривали на двух языках, хотя чтение и обучение шло только на украинском. „Русские буквы дети даже не учат в наших школах“, - объясняет Ксения. Старшего сына она тоже самостоятельно учила русскому языку. Теперь учит дочь. Мама Лизы и Пети – переводчик и логопед. У нее за плечами две магистратуры в украинских вузах. В Киеве вместе с мамой они открыли развивающий центр, в котором она занималась с детьми как логопед, готовила к школе. Но также Ксения была связана с военной службой, из-за чего не могла пять месяцев выехать из Украины. Папа детей и сейчас там.

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