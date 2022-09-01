Дети из семей беженцев пошли в нарвскую школу: сложность с эстонским, остальное радует

Лиза, рассказывает ее мама Ксения, очень хотела пойти в школу. Ей пока 6 лет, но решили, что раз хочет, пусть идет пораньше. Психологически она готова, считает мама. В Украине дети идут в школу с 6 лет, это обычная практика. Ксения сама ее готовила к школе. Но на украинском языке. Дома они разговаривали на двух языках, хотя чтение и обучение шло только на украинском. „Русские буквы дети даже не учат в наших школах“, - объясняет Ксения. Старшего сына она тоже самостоятельно учила русскому языку. Теперь учит дочь. Мама Лизы и Пети – переводчик и логопед. У нее за плечами две магистратуры в украинских вузах. В Киеве вместе с мамой они открыли развивающий центр, в котором она занималась с детьми как логопед, готовила к школе. Но также Ксения была связана с военной службой, из-за чего не могла пять месяцев выехать из Украины. Папа детей и сейчас там.