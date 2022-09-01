01.09.2022, 16:45
ФОТО | Стены гимназии Вастселийна исписали похабщиной(13)
День знаний начался сегодня в гимназии Вастселийна (волость Выру) невесело, так как кто-то исписал стены школы похабщиной и оставил непристойные рисунки.
По словам директора школы Кристи Петтай, художества с фасада еще не убрали, но помощь в этом предложили как из Тарту, так и из Выру.
Директор сообщила, что в полицию по факту правонарушения подано заявление.
Соответствующее сообщение опубликовано на школьной интернет-страничке. „Это атака на нас всех, - пишет школа. - Призываем всех учеников, родителей и местных жителей помочь в поиске виновных“.