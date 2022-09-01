Правда ли, что ООН запретила сносить советский памятник в Риге?

Весной 2022 года в Латвии и других странах Балтии обострилась дискуссия о памятниках, которые были установлены в этих государствах в период советской власти. Наиболее резонансным стало обсуждение и последовавшее за ним решение касательно памятника освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков, открытого в 1985 году. В середине мая Рижская дума постановила снести монумент. По данным соцопроса, проведённого в Латвии в первой половине июня, 49% опрошенных поддержали демонтаж памятника, против высказались 35% (в русскоязычных семьях этот показатель достиг 76%).



Не только вопрос о сносе, но и само существование монумента разделяет латвийское общество, говорил в интервью мэр Риги Мартиньш Стакис. Градоначальник объяснял принятое решение так: „Мы должны разобраться с тем, что значит „свобода“ и „освободить“. Например, США и Великобритания освободили две трети Европы, не только прогнали нацистских захватчиков, но и помогали восстановить такие страны, как Франция, Бельгия и Голландия — эти страны сейчас процветают. Наши „освободители“ пришли за год до войны, в 1944-м пришли снова в Ригу, здесь уже нацистов не было, но всё равно решили остаться, отнять наше имущество, отправить нашу интеллигенцию, наши семьи в Сибирь и установить здесь свой порядок. Для нас это не освободители, мы это не считаем свободой. Поэтому для многих латышей, для нашего общества это не памятник победы, это памятник оккупации. Это символ того, что произошло за те 50 лет. Мы не мазохисты, чтобы нас заставить это любить и ценить, но мы это терпели, поскольку мы соблюдаем международные договоры. Когда мы увидели, что для России международные договоры ничего не значат, мы решили этот памятник здесь больше не терпеть“. Стакис также признался, что понимает чувства тех, кто недоволен решением местного парламента, и пообещал, что мемориалы на местах солдатских могил (независимо от того, на какой стороне сражались погребённые) никто трогать не будет: „Я сам солдат, я доброволец латвийской армии, для меня это важно. Такие памятники в Латвии всегда будут, есть договор или нет“.



Монументальный комплекс начали сносить 22 августа. Демонтаж завершился спустя три дня, когда была повалена доминанта памятника — 79-метровая стела. 27 августа в российских СМИ стала появляться информация о том, что ООН запретила латвийским властям сносить монумент. Об этом сообщили, в частности, Lenta.ru, „Газета.ru», „Аргументы и факты», телеканал „Звезда», „Комсомольская правда», Life и „Русская весна», а также белорусский телеканал ОНТ.