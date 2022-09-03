Что стало с простаивающими в порту Мууга взрывоопасными удобрениями? До сих пор не запрошено исключение, чтобы их вывезти

„В настоящий момент ситуация, сложившаяся в порту Мууга из-за груза удобрений, находится под контролем, - сообщила заведующая техническим отделом Департамента защиты прав потребителей и технического контроля Ингрид Тейнемаа. - Удобрения хранятся на современном купольном складе с учетом их свойств и возможной опасности, которую они представляют. Контакт с внешней средой и другими веществами исключен. Кроме того, для обеспечения безопасности условия хранения проверяются ежедневно“.