Экономика
03.09.2022, 08:43

Что стало с простаивающими в порту Мууга взрывоопасными удобрениями? До сих пор не запрошено исключение, чтобы их вывезти

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Порт Мууга
Порт Мууга
ФОТО: Andres Putting | Ekspress Meedia

Из-за введенных в отношении России санкций в порту Мууга застряли 80 000 тонн удобрений. 12 000 тонн из них составляет взрывоопасная аммиачная селитра (нитрат аммония).

„В настоящий момент ситуация, сложившаяся в порту Мууга из-за груза удобрений, находится под контролем, - сообщила заведующая техническим отделом Департамента защиты прав потребителей и технического контроля Ингрид Тейнемаа. - Удобрения хранятся на современном купольном складе с учетом их свойств и возможной опасности, которую они представляют. Контакт с внешней средой и другими веществами исключен. Кроме того, для обеспечения безопасности условия хранения проверяются ежедневно“.

Как сказала Тейнемаа, Департамент защиты прав потребителей и Спасательный департамент для того, чтобы отслеживать ситуацию и иметь возможность убеждаться в безопасности, поддерживают тесный контакт с предпринимателем.

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