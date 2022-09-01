Коммерсант: процент скидки на самом деле говорит о наценке

Тармо Лауринг сказал, что „дорогие“ торговые сети резко увеличили маржу, и разрыв с магазинами низких цен стал больше, чем когда-либо. „Как это ни парадоксально, чтобы понять, насколько велики наценки на самом деле, стоит взглянуть на предлагаемые скидки“, — сказал Лауринг.

„Мы постоянно получаем рекламу больших скидок, по радио, по телевидению или по почте, но все знают, что покупательская корзина на самом деле стала намного дороже“, – пояснил Лауринг.

„Именно скидки показывают, какую наценку на самом деле делают магазины. Понятно, когда уцениваются отдельные товары или продукты с истекающим сроком хранения. Но, если скидка распространяется на целые группы товаров — например, на все игрушки, все сладости или все газонокосилки действует скидка 50–80% – значит, обычно наценка на них составляет 70–100%. Одновременная продажа такого количества товаров по цене ниже себестоимости сделала бы бизнес неустойчивым, и ни один магазин на это не пойдёт. Так что, стоит задуматься, что на самом деле означают большие скидки“, – поделился Лауринг.

По словам руководителя A1000 Market, наценки в розничной торговле выросли больше, чем наценки производителей, но этого быть не должно, ведь магазины являются всего лишь посредниками, и сами какой-то особой прибавочной стоимости не создают. „На самом деле, расходы магазинов не так уж сильно выросли по сравнению с расходами производителей“, – добавил Лауринг.

„Ещё одна возможность предоставлять большие скидки — оказывать давление на эстонских производителей продуктов питания, которые сейчас и так переживают тяжёлые времена, некоторые из них даже вынуждены останавливать производство из-за высоких цен на электроэнергию. Продавцы настаивают на том, что некоторые товары для проведения кампаний производитель должен продавать ниже себестоимости, при этом на другие товары продавцы устанавливают большую наценку и таким образом выжимают прибыль с обоих концов“, – сказал Лауринг.

„Сейчас торговым сетям надо было бы вести себя более ответственно и стремиться к тому, чтобы расходы и стоимость покупательской корзины оставались на доступном уровне без уловок“, – сказал Лауринг.