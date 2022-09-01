Ващук забил гол в дебютном матче и помог своему новому клубу одержать победу в кубке

Ващук впервые вышел в составе нового клуба в официальном матче в стартовом составе „Стали“ и сразу на 30-й минуте головой сравнял счёт в матче 1:1. 26-летний полузащитник был заменен на 67-й минуте матча, когда „Сталь“ вела в счёте 2:1.