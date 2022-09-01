01.09.2022, 14:29
Ващук забил гол в дебютном матче и помог своему новому клубу одержать победу в кубке
ФОТО: Ekspress Meedia
Эстонский футболист Богдан Ващук, перешедший из „Левадии“ в Польскую премьер-лигу, помог своему клубу „Сталь“ выйти в следующий раунд Кубка, обыграв команду первой лиги „ЛКС“ со счетом 4:3 после серии пенальти.
Ващук впервые вышел в составе нового клуба в официальном матче в стартовом составе „Стали“ и сразу на 30-й минуте головой сравнял счёт в матче 1:1. 26-летний полузащитник был заменен на 67-й минуте матча, когда „Сталь“ вела в счёте 2:1.
Затем „ЛКС“ смог перевести матч в дополнительное время 2: 2, но итоговая победа осталась за клубом Ващука, которая одержала победу в серии пенальти и обеспечил себе выход в 1/8 финала.
В польской премьер-лиге „Сталь“ занимает девятое место после семи туров.