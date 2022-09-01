ASUS объявляет стоимость и дату начала продаж Zenbook 17 Fold OLED

Сертификация Intel® Evo™ подтверждает реализованное в этом устройстве сочетание высокой производительности и портативности. Революционное конструкторское решение позволяет изменять формат OLED-дисплея: 17,3-дюймовый сенсорный экран с соотношением сторон 4:3 и разрешением 2,5K может складываться посередине, превращаясь в два бесшовно примыкающих друг к другу 12,5-дюймовых дисплея с соотношением сторон 3:2 и разрешением 1920x1280 пикселей каждый. Благодаря высокоточному поворотному креплению, ресурс которого составляет свыше 30 000 циклов открытия/закрытия, этот ноутбук способен раскрываться до 180°, а в сложенном состоянии – превращаться в 12,5-дюймовое устройство. Закрытый ноутбук Zenbook 17 Fold OLED занимает на столе меньше места, чем обычный лист бумаги формата A4. Уникальная складная конструкция позволяет использовать Zenbook 17 Fold OLED как настольный ПК, ноутбук с подсоединенной Bluetooth®-клавиатурой, ноутбук с виртуальной клавиатурой, планшет, электронную книгу или в конфигурациях с дополнительным дисплеем. В комплекте с ним поставляется полноразмерная Bluetooth-клавиатура ASUS ErgoSense, оснащенная тачпадом. Для удобной организации окон с приложениями в разных режимах служат специальная интеллектуальная функция в утилите ASUS ScreenXpert 3 и эксклюзивное приложение Mode Switcher. Несмотря на большую диагональ дисплея, устройство весит всего 1,5 кг без клавиатуры и 1,8 кг вместе с клавиатурой.