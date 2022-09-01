Что делать в случае дорожно-транспортного происшествия?

Можно также оформить извещение о дорожно-транспортном происшествии на бланке или – если его нет под рукой – написать на обычном листе бумаги данные сторон и транспортных средств, дать краткое описание дорожно-транспортного происшествия, нарисовать схему и получить подтверждение лица, по вине которого возник ущерб, о том, что оно несет ответственность за наступление дорожно-транспортного происшествия. Пострадавшему стоит проверить данные, указанные второй стороной, сравнив их с данными, содержащимися в удостоверяющем личность документе последнего. Настоятельно рекомендуется сделать на месте происшествия фотографии и по возможности также видео, фиксирующие расположения, регистрационные номера и повреждения транспортных средств.

Если в дорожно-транспортном происшествии никто не получил травм, и стороны пришли к единому мнению по части того, по чьей вине возник ущерб, следует оформить дорожно-транспортное происшествие. Проще всего это делается в электронном виде с помощью приложения Эстонского фонда дорожного страхования: avarii.lkf.ee/ru . В этом приложении предусмотрена простая пошаговая инструкция к действию. Вся информация автоматически отправляется также страховым обществам, благодаря чему стороны дорожно-транспортного происшествия экономят большое количество времени.

Если в результате дорожно-транспортного происшествия люди получили травмы, следует незамедлительно сообщить об этом несчастном случае в Центр тревоги по номеру телефона 112. Транспортные средства нужно безопасно пометить, например, с помощью знака аварийной остановки. Следует по возможности оказать пострадавшим первую помощь и выполнить указания Центра тревоги. Если пострадавший обездвижен, нельзя самостоятельно, без указаний Центра тревоги шевелить или двигать его, поскольку использование неправильных приемов может усугубить травмы пострадавшего. Настоятельно рекомендуется пройти обучение оказанию первой помощи, если ранее изученное забылось.

Если стороны не пришли к единому мнению по части того, по чьей вине возник ущерб, следует позвонить по номеру телефона 112 и выполнить полученные там указания. Часто полиция оценивает виновность по телефону и рекомендует сторонам самостоятельно оформить соответствующий случай с помощью приложения, находящегося по адресу avarii.lkf.ee/ru . В таком случае стоит предварительно собрать как можно больше свидетельств. Прежде всего, следует сделать фотографии и видео, записать данные обеими сторонами подробные описания случившегося, получить данные свидетелей, осмотреть окрестности, определить, мог ли соответствующий случай попасть в поле зрения какой-нибудь камеры, и т. п.

Если стороны не пришли к единому мнению по части обстоятельств несчастного случая, однако они не хотят извещать о нем полицию или ждать, они берут на себя определенный риск: возможно, не будут выяснены существенные обстоятельства, и будет трудно получить возмещение.

Пострадавший отсутствует на месте происшествия

Часто случаются такие дорожно-транспортные происшествия, в которых водитель автомобиля задевает чье-то стоящее транспортное средство или повреждает какое-то другое имущество, собственник которого отсутствует на месте происшествия. В случае некоторых дорожно-транспортных происшествий, случающихся на парковках, виновник происшествия оставляет под дворником пострадавшего лист бумаги со своими контактными данными. Оставить свои контактные данные – разумное решение, однако следует также позвонить по номеру телефона 112 и зарегистрировать соответствующий случай. Оставленный под дворником лист бумаги может быть унесен ветром, кто-то может забрать его, или написанный на бумаге текст может быть размыт дождем. В таких случаях полиция, как правило, не приезжает на место происшествия, но регистрирует ущерб, берет контактные данные виновника происшествия и по возможности помогает найти пострадавшего.

В законе на этот счет просто и ясно говорится, что есть два варианта: обстоятельства дорожно-транспортного происшествия удается зафиксировать вместе с пострадавшим прямо на месте происшествия, или приходится сообщать о случившемся в полицию. Аналогичным образом дела обстоят в ситуации, когда во дворе своего многоквартирного дома водитель оставляет небольшую вмятину на кузове чьего-то автомобиля. В таком случае ущерб нанесен, вероятно, транспортному средству его соседа, контактные данные которого у него имеются. Однако виновник происшествия не хочет беспокоить соседа, поскольку время уже позднее. Или, двигаясь задним ходом, водитель наезжает на столб ограды соседнего дома, дорожный знак или даже на цветочную грядку, и по какой-то причине не может сразу известить пострадавшего у случившемся. Это может казаться странным, но и в таких случаях во избежание недоразумений следует звонить по номеру телефона 112. Это будет четко свидетельствовать о том, что виновник происшествия не избегает ответственности за наступление несчастного случая. Если лицо, по вине которого возник ущерб, покидает место происшествия, не известив полицию, он тем самым берет на себя риск: возможно, ему придется самому возмещать ущерб.

Информацию о дорожном страховании можно найти на сайте Inges Kindlustus.