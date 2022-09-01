Скандал! 16-летнюю теннисистку похлопали по ягодицам тренер и отец

В трансляцию попал момент, когда Бейлек, выиграв матч, подбегает к трибунам, где мужчины – её отец и тренер – целуют Сару в губы и похлопывают по ягодицам, пишет Чемпионат.

„Это возмутительно и отвратительно“. „Я не знаю, к чему привыкли люди в Чехии, я не знаком с их культурой, но мне это кажется странным“, — написали в комментариях под видео с празднованием, которое разошлось в социальных сетях.

„Это была спонтанная реакция нашей команды. Отец есть отец, тренера я знаю с восьми лет. Он тренирует меня, делает массаж. Понимаю, что кому-то это могло показаться недопустимым. Мы уже всё обсудили, и больше такое не повторится. Если бы что-то подобное случилось в Чехии, никто бы даже не обратил внимания. Но, поскольку мы в Америке, все комментируют случившееся“, — приводит слова Бейлек Daily Mail.

Напомним, Бейлек на US Open впервые в карьере вышла в основную сетку турнира „Большого шлема“, где в первом круге проиграла россиянке Людмиле Самсоновой со счётом 3:6, 1:6.

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