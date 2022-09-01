Погиб глава совета директоров „Лукойла“ Равиль Маганов. Он выпал из окна больницы

67-летний топ-менеджер нефтяной компании проходил лечение в Центральной клинической больнице в Москве — в отделении, расположенном на шестом этаже, пишет „Медуза“.

Источник „Интерфакса“ также сообщил, что Маганов погиб. „Сегодня утром Маганов выпал из окна палаты ЦКБ. От полученных травм он скончался“, — сказал собеседник агентства.

Также о его смерти сообщил телеграм-канал Mash. Из его сообщения следует, что топ-менеджер „Лукойла“ мог совершить самоубийство. Источник РИА Новости также сообщил, что „Маганов, вероятно, покончил с собой“. Независимых подтверждений этой информации нет.

Baza при этом приводит версию, что Маганов „мог случайно выпасть из палаты во время курения“.

В правоохранительных органах Москвы подтвердили ТАСС, что из окна Центральной клинической больницы выпал мужчина, он погиб. Имя погибшего не раскрывается.

В „Лукойле“ пока это не комментировали.

В 1980-х годах он работал в „Лангепаснефтегазе“, который вошел в состав „Лукойла“, созданного в 1991 году. Маганов — автор названия компании „Лукойл“. С 1993 года он входил в совет директоров „Лукойла“, в 2020 году возглавил его. С 2006 года Маганов занимал пост первого исполнительного вице-президента компании. Равиль Маганов — брат гендиректора „Татнефти“ Наиля Маганова.