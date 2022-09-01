Контавейт с трудом сдерживала слезы: мне не стыдно проиграть Серене

„Я ожидала такую публику, но одно дело увидеть ее в предыдущей игре, а другое дело испытать это на себе. Это было сложно. Я знаю, что нельзя учиться на чужих ошибках, это нужно испытать самому. Это то, чего я никогда раньше не чувствовала“, — сказал Контавейт после матча, в котором выиграла 23-кратная чемпионка Большого шлема со счетом 7:6 (4), 2:6, 6:2.

На вопрос, считает ли она, что публика была справедлива, Контавейт ответила: „Я не думаю, что они были против меня, они просто хотели, чтобы Серена победила. Это не было личным нападением на меня. Это честно. Она это заслужила. Она действительно хорошо играла“.

„Серена играла очень хорошо и показала свой уровень в третьем сете, который она отыграла великолепно. Я упорно боролась и показал хорошую игру. Сегодня она была лучше меня. Это правда. В третьем сете она начала бить чуть сильнее и допустила чуть меньше ошибок. Я могла бы лучше сыграть на своей подаче, но она лучше защищалась и лучше разменивала мячи“, — добавила Контавейт.

Delfi и Eesti Päevaleh решили задать два-три вопроса на эстонском языке на виртуальной пресс-конференции, но интервью было прервано после первого вопроса. Автор вопроса начал с благодарности эстонской теннисистки за один из лучших матчей, который эстонские любители тенниса смогли увидеть по телевизору. На вопрос, есть ли разница между проигрышем и проигрышем Серене, она подавила слезы и сказала: „Мне определенно не стыдно проиграть Серене. Было очень трудно противостоять аудитории.“ Затем она попросила модератора пресс-конференции разрешения уйти.

В четверг Контавейт также выйдет на корт в парном разряде, где ее партнершей станет американка Шелби Роджерс. В случае успеха, она может снова встретиться с Сереной, если сестры Уильямс также выиграют встречу первого раунда.

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